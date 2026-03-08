Тирамису – один из самых популярных итальянских десертов, который легко приготовить дома. Его ценят за нежный крем, аромат кофе и мягкую текстуру. Известный шеф-повар предложил собственную версию этого десерта с более насыщенным вкусом. В рецепте сочетаются шоколад, кофе и легкие цитрусовые нотки.

Идеей приготовления тирамису без глютена поделился Джейми Оливерна своем канале в YouTube.

Ингредиенты для основы:

300 г темного шоколада (70%)

100 г сливочного масла

8 яиц

200 г сахарной пудры

2 ст.л. какао-порошка

150 мл. крепкого кофе

50 мл. ликера

Для крема:

500 г рикотты

500 г маскарпоне

2 ч.л. ванильной пасты

2 ст.л. сахарной пудры

цедра половины апельсина

Для подачи:

какао-порошок или тертый темный шоколад

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 °C. Темный шоколад вместе со сливочным маслом растопите на водяной бане, помешивая до однородной массы. Оставьте немного остыть.

2. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахарной пудрой примерно 2 минуты, пока масса не станет светлой и пышной. Добавьте растопленный шоколад и перемешайте.

3. В отдельной миске взбейте белки со щепоткой соли до устойчивой пены. Аккуратно введите их в шоколадную смесь в несколько этапов. Добавьте просеянное какао и осторожно перемешайте.

4. Переложите тесто в форму для выпекания и равномерно распределите. Выпекайте около 15 минут, пока бисквит станет упругим, но останется немного влажным внутри.

5. Готовый бисквит проколите в нескольких местах. Равномерно полейте его крепким кофе и ликером. Оставьте основу полностью остыть.

6. Для крема смешайте рикотту, маскарпоне, ванильную пасту и сахарную пудру. Взбейте до нежной и гладкой консистенции.

7. Выложите крем на охлажденный бисквит и разровняйте лопаткой, создавая легкую волнистую текстуру.

8. Посыпьте десерт какао или тертым шоколадом. Добавьте сверху мелко натертую апельсиновую цедру.

