Тирамису без глютена: делимся рецептом от Джейми Оливера
Тирамису – один из самых популярных итальянских десертов, который легко приготовить дома. Его ценят за нежный крем, аромат кофе и мягкую текстуру. Известный шеф-повар предложил собственную версию этого десерта с более насыщенным вкусом. В рецепте сочетаются шоколад, кофе и легкие цитрусовые нотки.
Идеей приготовления тирамису без глютена поделился Джейми Оливерна своем канале в YouTube.
Ингредиенты для основы:
- 300 г темного шоколада (70%)
- 100 г сливочного масла
- 8 яиц
- 200 г сахарной пудры
- 2 ст.л. какао-порошка
- 150 мл. крепкого кофе
- 50 мл. ликера
Для крема:
- 500 г рикотты
- 500 г маскарпоне
- 2 ч.л. ванильной пасты
- 2 ст.л. сахарной пудры
- цедра половины апельсина
Для подачи:
- какао-порошок или тертый темный шоколад
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 180 °C. Темный шоколад вместе со сливочным маслом растопите на водяной бане, помешивая до однородной массы. Оставьте немного остыть.
2. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахарной пудрой примерно 2 минуты, пока масса не станет светлой и пышной. Добавьте растопленный шоколад и перемешайте.
3. В отдельной миске взбейте белки со щепоткой соли до устойчивой пены. Аккуратно введите их в шоколадную смесь в несколько этапов. Добавьте просеянное какао и осторожно перемешайте.
4. Переложите тесто в форму для выпекания и равномерно распределите. Выпекайте около 15 минут, пока бисквит станет упругим, но останется немного влажным внутри.
5. Готовый бисквит проколите в нескольких местах. Равномерно полейте его крепким кофе и ликером. Оставьте основу полностью остыть.
6. Для крема смешайте рикотту, маскарпоне, ванильную пасту и сахарную пудру. Взбейте до нежной и гладкой консистенции.
7. Выложите крем на охлажденный бисквит и разровняйте лопаткой, создавая легкую волнистую текстуру.
8. Посыпьте десерт какао или тертым шоколадом. Добавьте сверху мелко натертую апельсиновую цедру.
