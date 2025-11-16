Тирамису без яиц – это удобный вариант популярного десерта, который можно приготовить быстро и без сложных ингредиентов. Такой рецепт подходит тем, кто хочет получить классический вкус, но выбирает более простой способ приготовления. Крем получается стабильным и нежным, а печенье хорошо держит форму после пропитки. Готовить такое тирамису можно как на каждый день, так и для праздничного стола.

Идея приготовления тирамису без яиц опубликована на странице фудблогера mrs.olhamiller в Instagram.

Ингредиенты:

сливки 30% – 500 мл.

сыр маскарпоне – 500 г

сахарная пудра – 4 ст.л. (или по вкусу)

печенье савоярди – 400 г

кофе натуральный, свежезаваренный – 250 мл.

ликер амаретто – 1 ст.л. (по желанию)

какао-порошок – для посыпки

Способ приготовления:

1. Сливки хорошо взбейте до густой и стабильной консистенции, постепенно добавляя сахарную пудру.

2. Далее частями введите маскарпоне и аккуратно перемешайте крем лопаткой или на минимальной скорости миксера, чтобы получить гладкую структуру.

3. Приготовьте свежезаваренный кофе и дайте ему полностью остыть.

4. По желанию можно добавить к нему ликер амаретто – он придаст десерту более насыщенный вкус.

5. Савоярди нужно слегка погружать в кофе с обеих сторон, делая это быстро, чтобы печенье не размякло слишком сильно.

6. На дно формы выложите первый слой печенья. Равномерно распределите половину крема поверх савоярди.

7. Далее выложите второй слой печенья и накройте его оставшимся кремом.

8. Верх десерта посыпьте какао-порошком через мелкое ситечко.

