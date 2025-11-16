Тирамису без яиц: как приготовить безопасный десерт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
42
Тирамису без яиц: как приготовить безопасный десерт

Тирамису без яиц – это удобный вариант популярного десерта, который можно приготовить быстро и без сложных ингредиентов. Такой рецепт подходит тем, кто хочет получить классический вкус, но выбирает более простой способ приготовления. Крем получается стабильным и нежным, а печенье хорошо держит форму после пропитки. Готовить такое тирамису можно как на каждый день, так и для праздничного стола.

Идея приготовления тирамису без яиц опубликована на странице фудблогера mrs.olhamiller в Instagram.

Тирамису без яиц: как приготовить безопасный десерт

Ингредиенты:

  • сливки 30% – 500 мл.
  • сыр маскарпоне – 500 г
  • сахарная пудра – 4 ст.л. (или по вкусу)
  • печенье савоярди – 400 г
  • кофе натуральный, свежезаваренный – 250 мл.
  • ликер амаретто – 1 ст.л. (по желанию)
  • какао-порошок – для посыпки

Способ приготовления:

Тирамису без яиц: как приготовить безопасный десерт

1. Сливки хорошо взбейте до густой и стабильной консистенции, постепенно добавляя сахарную пудру.

2. Далее частями введите маскарпоне и аккуратно перемешайте крем лопаткой или на минимальной скорости миксера, чтобы получить гладкую структуру.

Тирамису без яиц: как приготовить безопасный десерт

3. Приготовьте свежезаваренный кофе и дайте ему полностью остыть.

4. По желанию можно добавить к нему ликер амаретто – он придаст десерту более насыщенный вкус.

Тирамису без яиц: как приготовить безопасный десерт

5. Савоярди нужно слегка погружать в кофе с обеих сторон, делая это быстро, чтобы печенье не размякло слишком сильно.

6. На дно формы выложите первый слой печенья. Равномерно распределите половину крема поверх савоярди.

Тирамису без яиц: как приготовить безопасный десерт

7. Далее выложите второй слой печенья и накройте его оставшимся кремом.

8. Верх десерта посыпьте какао-порошком через мелкое ситечко.

