Сезон клубники – лучшее время для приготовления легких домашних десертов. Один из самых удачных вариантов – клубничное тирамису, в котором сочетаются нежный крем, сочные ягоды и воздушное печенье савоярди. Такой десерт не требует выпечки и готовится значительно быстрее, чем классические торты. Он прекрасно подходит для семейного чаепития, праздничного стола или летного угощения для гостей.

Идея приготовления вкусного клубничного тирамису опубликована на странице фудблогерши zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты для основы:

печенье савоярди – 18 шт.

Для клубничной пропитки:

клубника – 300 г

сахар – 30 г

лимонный сок – 1 ст.л.

Для крема:

сливки 33% – 250 мл

сыр маскарпоне – 250 г

сгущенное молоко – 75-100 г

Для украшения:

свежая клубника – по вкусу

Способ приготовления:

1. Поминки помойте, удалите плодоножки и выложите в чашу блендера.

2. Добавьте сахар и лимонный сок, после чего измельчите до однородного пюре

3. Для крема хорошо охлажденные сливки взбейте миксером до легкого загустения.

4. Добавьте маскарпоне и продолжайте взбивать до получения гладкой кремовой массы.

5. Влейте сгущенное молоко и еще раз быстро взбейте. Количество сгущенного молока можно регулировать в зависимости от желаемой сладости десерта.

6. Каждое печенье савоярди быстро обмакните в клубничное пюре и выложите первый слой в форму.

7. По желанию дополнительно полейте основу небольшим количеством клубничного соуса.

8. Покройте слой печенья половиной приготовленного крема.

9. Повторите слои ещё раз: савоярди, пропитанные клубничным пюре, а затем оставшийся крем.

10. Разровняйте поверхность и поставьте десерт в холодильник как минимум на несколько часов для стабилизации.

11. Перед подачей украсьте тирамису кусочками свежей клубники.

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