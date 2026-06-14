Тирамису с клубникой: как приготовить вкусный летний десерт
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Сезон клубники – лучшее время для приготовления легких домашних десертов. Один из самых удачных вариантов – клубничное тирамису, в котором сочетаются нежный крем, сочные ягоды и воздушное печенье савоярди. Такой десерт не требует выпечки и готовится значительно быстрее, чем классические торты. Он прекрасно подходит для семейного чаепития, праздничного стола или летного угощения для гостей.
Идея приготовления вкусного клубничного тирамису опубликована на странице фудблогерши zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- печенье савоярди – 18 шт.
Для клубничной пропитки:
- клубника – 300 г
- сахар – 30 г
- лимонный сок – 1 ст.л.
Для крема:
- сливки 33% – 250 мл
- сыр маскарпоне – 250 г
- сгущенное молоко – 75-100 г
Для украшения:
- свежая клубника – по вкусу
Способ приготовления:
1. Поминки помойте, удалите плодоножки и выложите в чашу блендера.
2. Добавьте сахар и лимонный сок, после чего измельчите до однородного пюре
3. Для крема хорошо охлажденные сливки взбейте миксером до легкого загустения.
4. Добавьте маскарпоне и продолжайте взбивать до получения гладкой кремовой массы.
5. Влейте сгущенное молоко и еще раз быстро взбейте. Количество сгущенного молока можно регулировать в зависимости от желаемой сладости десерта.
6. Каждое печенье савоярди быстро обмакните в клубничное пюре и выложите первый слой в форму.
7. По желанию дополнительно полейте основу небольшим количеством клубничного соуса.
8. Покройте слой печенья половиной приготовленного крема.
9. Повторите слои ещё раз: савоярди, пропитанные клубничным пюре, а затем оставшийся крем.
10. Разровняйте поверхность и поставьте десерт в холодильник как минимум на несколько часов для стабилизации.
11. Перед подачей украсьте тирамису кусочками свежей клубники.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: