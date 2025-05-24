Точно не будет сухой: как вкусно приготовить гречку в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
198
Точно не будет сухой: как вкусно приготовить гречку в духовке

Чтобы гречка была рассыпчатая и не сухая, ее можно приготовить в духовке. Добавьте много мяса с овощами и просто выложите все в форму. Результат вас приятно удивит.

Видео дня

Идея приготовления запеченной гречки с мясом в духовке опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Получится очень сытно и хватит на всех.

Точно не будет сухой: как вкусно приготовить гречку в духовке

Ингредиенты:

  • морковь – 2 шт.
  • лук – 2 шт.
  • мясо – 500-600 г.
  • гречка (крупа) – 2 стакана
  • вода
  • соль и молотый черный перец
  • специи

Способ приготовления:

Точно не будет сухой: как вкусно приготовить гречку в духовке

1. В форму выложить нарезанное кусочками мясо и посыпать приправами.

Точно не будет сухой: как вкусно приготовить гречку в духовке

2. Отдельно поджарить натертую морковь и нарезанный полукольцами лук.

Точно не будет сухой: как вкусно приготовить гречку в духовке

3. Выложить ее сверху на мясо.

Точно не будет сухой: как вкусно приготовить гречку в духовке

4. Сверху выложить промытую гречневую крупу и залить теплой водой.

Точно не будет сухой: как вкусно приготовить гречку в духовке

5. Посолить и поперчить по вкусу.

Точно не будет сухой: как вкусно приготовить гречку в духовке

6. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и запекать до готовности мяса и каши. Время зависит от духовки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты