Чтобы гречка была рассыпчатая и не сухая, ее можно приготовить в духовке. Добавьте много мяса с овощами и просто выложите все в форму. Результат вас приятно удивит.

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Идея приготовления запеченной гречки с мясом в духовке опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Получится очень сытно и хватит на всех.

Ингредиенты:

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

мясо – 500-600 г.

гречка (крупа) – 2 стакана

вода

соль и молотый черный перец

специи

Способ приготовления:

1. В форму выложить нарезанное кусочками мясо и посыпать приправами.

2. Отдельно поджарить натертую морковь и нарезанный полукольцами лук.

3. Выложить ее сверху на мясо.

4. Сверху выложить промытую гречневую крупу и залить теплой водой.

5. Посолить и поперчить по вкусу.

6. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и запекать до готовности мяса и каши. Время зависит от духовки.

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