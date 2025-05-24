Точно не будет сухой: как вкусно приготовить гречку в духовке
Чтобы гречка была рассыпчатая и не сухая, ее можно приготовить в духовке. Добавьте много мяса с овощами и просто выложите все в форму. Результат вас приятно удивит.
Идея приготовления запеченной гречки с мясом в духовке опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Получится очень сытно и хватит на всех.
Ингредиенты:
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- мясо – 500-600 г.
- гречка (крупа) – 2 стакана
- вода
- соль и молотый черный перец
- специи
Способ приготовления:
1. В форму выложить нарезанное кусочками мясо и посыпать приправами.
2. Отдельно поджарить натертую морковь и нарезанный полукольцами лук.
3. Выложить ее сверху на мясо.
4. Сверху выложить промытую гречневую крупу и залить теплой водой.
5. Посолить и поперчить по вкусу.
6. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и запекать до готовности мяса и каши. Время зависит от духовки.
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