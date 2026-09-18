Только яблоки и желатин: как приготовить нежное суфле без выпечки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
570
Рецепт нежного яблочного суфле
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Яблочное суфле – легкий домашний десерт, для приготовления которого потребуется всего несколько простых продуктов. Его не нужно выпекать, а в его основе лежат обычные яблоки и желатин. После взбивания масса приобретает нежную, воздушную текстуру. Такой десерт можно приготовить заранее и оставить в холодильнике до полного застывания.

Идея приготовления низкокалорийного яблочного десерта опубликована на странице ksenia marusichenko в Instagram.

Рецепт нежного яблочного суфле

Ингредиенты:

  • яблоки – 600 г
  • желатин – 40 г
  • вода – 100 мл.

Способ приготовления:

Варим яблоки

1. Сначала яблоки нужно очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать небольшими кусочками. Переложить их в кастрюлю и тушить на слабом огне до мягкости. Дополнительно воду добавлять не нужно, если яблоки достаточно сочные.

2. Готовые яблоки нужно измельчить блендером до однородного пюре. Важно, чтобы оно оставалось тёплым, поскольку на этом этапе в яблочную массу нужно добавить желатин.

Взбиваем массу

3. Предварительно желатин следует залить 100 мл воды и оставить для набухания, после чего растворить его в соответствии с инструкцией на упаковке.

Выливаем полученную массу в форму

4. Теплое яблочное пюре нужно смешать с подготовленным желатином до однородной консистенции. Затем массу необходимо взбивать миксером примерно 15 минут. Постепенно она станет светлее, увеличится в объеме и станет более воздушной.

Накрываем десерт пленкой

5. Готовую яблочную массу нужно перелить в форму, разровнять поверхность и накрыть пищевой пленкой. Поставить десерт в холодильник как минимум на 2 часа, чтобы он хорошо застыл.

Готовый десерт

6. Перед подачей яблочное суфле можно нарезать на порционные кусочки. По желанию десерт дополняют свежими яблоками, ягодами или небольшим количеством корицы.

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