В сезон кабачков стоит попробовать не только оладьи, но и нежные тонкие блинчики, которые легко сочетаются с самыми разными начинками. Они получаются мягкими, эластичными и очень ароматными, поэтому прекрасно подходят как для быстрого перекуса, так и для полноценного обеда. Такие блины можно сворачивать рулетиками, делать из них закусочный торт или подавать порционно с любимой начинкой. Рецепт прост, а результат обязательно понравится всей семье.

Идея приготовления тонких кабачковых блинчиков опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 250-300 г

яйца – 3 шт.

мука – 300 г

молоко – 350 мл

растительное масло – 1 столовая ложка

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

Для начинки

творог – 300 г

помидоры – 2 шт.

чеснок – 1–2 зубчика

укроп – по вкусу

сметана – 2 ст.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на мелкой или средней терке. Отжимать сок не нужно.

2. К натертому кабачку добавьте яйца, соль, черный перец и сушеный чеснок. Хорошо перемешайте.

3. Всыпьте муку, после чего постепенно влейте молоко, постоянно перемешивая, чтобы получилось однородное тесто без комочков.

4. В конце добавьте столовую ложку растительного масла и ещё раз перемешайте.

5. Хорошо разогрейте сковороду и выпекайте тонкие блины с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки.

6. Для начинки смешайте творог со сметаной, измельчённым чесноком, укропом, солью и перцем.

7. Добавьте мелко нарезанные помидоры и аккуратно перемешайте.

8. Каждый блин смажьте творожной начинкой, заверните в рулетик или конверт и сразу подавайте к столу.

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