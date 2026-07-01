Тонкие блинчики из кабачкового теста: можно добавить любую начинку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
282
Тонкие блинчики из кабачкового теста: можно добавить любую начинку
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В сезон кабачков стоит попробовать не только оладьи, но и нежные тонкие блинчики, которые легко сочетаются с самыми разными начинками. Они получаются мягкими, эластичными и очень ароматными, поэтому прекрасно подходят как для быстрого перекуса, так и для полноценного обеда. Такие блины можно сворачивать рулетиками, делать из них закусочный торт или подавать порционно с любимой начинкой. Рецепт прост, а результат обязательно понравится всей семье.

Идея приготовления тонких кабачковых блинчиков опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Тонкие блинчики из кабачкового теста: можно добавить любую начинку

Ингредиенты:

  • кабачок – 250-300 г
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 300 г
  • молоко – 350 мл
  • растительное масло – 1 столовая ложка
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • сушеный чеснок – по вкусу

Для начинки

  • творог – 300 г
  • помидоры – 2 шт.
  • чеснок – 1–2 зубчика
  • укроп – по вкусу
  • сметана – 2 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Тонкие блинчики из кабачкового теста: можно добавить любую начинку

1. Кабачок натрите на мелкой или средней терке. Отжимать сок не нужно.

2. К натертому кабачку добавьте яйца, соль, черный перец и сушеный чеснок. Хорошо перемешайте.

Тонкие блинчики из кабачкового теста: можно добавить любую начинку

3. Всыпьте муку, после чего постепенно влейте молоко, постоянно перемешивая, чтобы получилось однородное тесто без комочков.

4. В конце добавьте столовую ложку растительного масла и ещё раз перемешайте.

Тонкие блинчики из кабачкового теста: можно добавить любую начинку

5. Хорошо разогрейте сковороду и выпекайте тонкие блины с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки.

6. Для начинки смешайте творог со сметаной, измельчённым чесноком, укропом, солью и перцем.

Тонкие блинчики из кабачкового теста: можно добавить любую начинку

7. Добавьте мелко нарезанные помидоры и аккуратно перемешайте.

8. Каждый блин смажьте творожной начинкой, заверните в рулетик или конверт и сразу подавайте к столу.

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