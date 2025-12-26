Тонкие блины из двух ингредиентов для новогодних закусок: внутрь вкусно положить начинку из рыбы

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Закусочные блины – вкусное и очень простое в приготовлении блюдо для праздничного стола. Тесто для такого блюда можно сделать всего из двух ингредиентов. Блины получатся тонкими, эластичными и прекрасно сочетаются с различными начинками.

Идея приготовления тонких закусочных блинов с рыбой опублфкована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 2 столовые ложки майонеза

Ингредиенты для начинки:

  • крем-сыр
  • огурец
  • рыба

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с майонезом.

2. Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон без добавления масла. Они прекрасно отстают и не прилипают.

3. Из этого количества ингредиентов получается 12 яичных блинов, если необходимо больше – просто увеличьте продукты в два раза.

4. Готовые блины смазать крем-сыром.

5. Положить рыбу и огурец, завернуть.

6. Разрезать и выложить на тарелку.

