Закусочные блины – вкусное и очень простое в приготовлении блюдо для праздничного стола. Тесто для такого блюда можно сделать всего из двух ингредиентов. Блины получатся тонкими, эластичными и прекрасно сочетаются с различными начинками.

Идея приготовления тонких закусочных блинов с рыбой опублфкована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

4 яйца

2 столовые ложки майонеза

Ингредиенты для начинки:

крем-сыр

огурец

рыба

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с майонезом.

2. Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон без добавления масла. Они прекрасно отстают и не прилипают.

3. Из этого количества ингредиентов получается 12 яичных блинов, если необходимо больше – просто увеличьте продукты в два раза.

4. Готовые блины смазать крем-сыром.

5. Положить рыбу и огурец, завернуть.

6. Разрезать и выложить на тарелку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: