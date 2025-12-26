Тонкие блины из двух ингредиентов для новогодних закусок: внутрь вкусно положить начинку из рыбы
Закусочные блины – вкусное и очень простое в приготовлении блюдо для праздничного стола. Тесто для такого блюда можно сделать всего из двух ингредиентов. Блины получатся тонкими, эластичными и прекрасно сочетаются с различными начинками.
Идея приготовления тонких закусочных блинов с рыбой опублфкована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 2 столовые ложки майонеза
Ингредиенты для начинки:
- крем-сыр
- огурец
- рыба
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с майонезом.
2. Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон без добавления масла. Они прекрасно отстают и не прилипают.
3. Из этого количества ингредиентов получается 12 яичных блинов, если необходимо больше – просто увеличьте продукты в два раза.
4. Готовые блины смазать крем-сыром.
5. Положить рыбу и огурец, завернуть.
6. Разрезать и выложить на тарелку.
