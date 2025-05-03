Тонкие блины, которые точно не порвутся: рецепт теста на кипятке
Для того, чтобы тонкие блины получились удачными, приготовьте тесто на кипятке. Оно отлично вымешивается, жарится и не разваливается на сковороде. Результат вас приятно удивит.
Идея приготовления идеальных тонких блинов на кипятке опубликована на странице фудблогера idei prikorma в Instagram. Для них подойдет любая начинка.
Ингредиенты:
- куриные яйца – 2 шт.
- молоко – 1 стакан
- мука – 1 стакан
- кипятков – 1 стакан
- масло – 1-2 ст.л.
- сода – 0,5 ч.л.
- соль, сахар – по вкусу
- ваниль по вкусу
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты (кроме кипятка) смешаем и взбиваем в блендере.
2. Затем тоненькой струйкой влить кипяток и хорошо перемешать.
3. Влить черпаком необходимое количество на разогретую сковороду и разровнять по всей сковороде.
4. Жарить на антипригарной сковороде (по 1-2 минутки) с каждой стороны на средней температуре.
5. Можно делать с начинкой, а можно и без.
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