Для того, чтобы тонкие блины получились удачными, приготовьте тесто на кипятке. Оно отлично вымешивается, жарится и не разваливается на сковороде. Результат вас приятно удивит.

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Идея приготовления идеальных тонких блинов на кипятке опубликована на странице фудблогера idei prikorma в Instagram. Для них подойдет любая начинка.

Ингредиенты:

куриные яйца – 2 шт.

молоко – 1 стакан

мука – 1 стакан

кипятков – 1 стакан

масло – 1-2 ст.л.

сода – 0,5 ч.л.

соль, сахар – по вкусу

ваниль по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты (кроме кипятка) смешаем и взбиваем в блендере.

2. Затем тоненькой струйкой влить кипяток и хорошо перемешать.

3. Влить черпаком необходимое количество на разогретую сковороду и разровнять по всей сковороде.

4. Жарить на антипригарной сковороде (по 1-2 минутки) с каждой стороны на средней температуре.

5. Можно делать с начинкой, а можно и без.

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