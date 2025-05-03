Тонкие блины, которые точно не порвутся: рецепт теста на кипятке

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
6
Тонкие блины, которые точно не порвутся: рецепт теста на кипятке

Для того, чтобы тонкие блины получились удачными, приготовьте тесто на кипятке. Оно отлично вымешивается, жарится и не разваливается на сковороде. Результат вас приятно удивит.

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Идея приготовления идеальных тонких блинов на кипятке опубликована на странице фудблогера idei prikorma в Instagram. Для них подойдет любая начинка.

Тонкие блины, которые точно не порвутся: рецепт теста на кипятке

Ингредиенты:

  • куриные яйца – 2 шт.
  • молоко – 1 стакан
  • мука – 1 стакан
  • кипятков – 1 стакан
  • масло – 1-2 ст.л.
  • сода – 0,5 ч.л.
  • соль, сахар – по вкусу
  • ваниль по вкусу

Способ приготовления:

Тонкие блины, которые точно не порвутся: рецепт теста на кипятке

1. Все ингредиенты (кроме кипятка) смешаем и взбиваем в блендере.

2. Затем тоненькой струйкой влить кипяток и хорошо перемешать.

Тонкие блины, которые точно не порвутся: рецепт теста на кипятке

3. Влить черпаком необходимое количество на разогретую сковороду и разровнять по всей сковороде.

Тонкие блины, которые точно не порвутся: рецепт теста на кипятке

4. Жарить на антипригарной сковороде (по 1-2 минутки) с каждой стороны на средней температуре.

Тонкие блины, которые точно не порвутся: рецепт теста на кипятке

5. Можно делать с начинкой, а можно и без.

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