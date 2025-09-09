Домашние блины

Блины – лучшая основа для вкусных закусок, а также из них получится блинный торт с разными начинками, как сладкими. Главное при приготовлении теста – сделать его без комочков.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и главное – тонких и эластичных блинов.

Ингредиенты:

500г теплого молока

15-20г дрожжей

210 г муки

2 яйца

40 г сахара

щепотка соли

40г растительного масла

Способ приготовления:

1. В половину чуть теплого молока, добавляю сахар и дрожжи, перемешиваю венчиком и даю 10-15 минут постоять, чтобы активировались дрожжи. Добавляем в смесь муку, щепотку соли и перемешиваю – получается консистенция, как у сметаны. А чтобы не было комочков делаю это в два этапа.

2. Дальше добавьте вторую часть молока и яйца, масло, перемешайте, накройте полотенцем, и отставьте в теплое место на 30-45 минут, чтобы смесь очень хорошо "поднялась"!

3. Очень осторожно набираю половник "пены" которая образовалась из теста! Но так чтобы смесь не перемешивать, а только набирать пену! Налейте тесто на сковороду и достаточно сильно наклоняя ее распределяю пену по сковороде. Готовьте на среднем огне. Когда одна сторона готова, переворачиваю блинчик с помощью деревянной шпажки.

