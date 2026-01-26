Тонкие блины на молоке для любых начинок: как приготовить: как приготовить

Тонкие блины на молоке для любых начинок: как приготовить

Уже совсем скоро Масленица 2026, поэтому стоит запастись удачными рецептами тонких блинов. Неизменным фаворитом остается вариант на молоке и яйцах. Но для того, чтобы изделия не порвались и получились вкусными, следует придерживаться правильной последовательности сочетания всех ингредиентов.

Идея приготовления тонких блинов на молоке опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.



Ингредиенты:

  • яйца (домашние) – 3 шт.
  • молоко – 500 мл.
  • сахар – 2 ст.л.
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • соль – щепотка
  • мука – 220 г
  • сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:



1. В большой миске взбить яйца и сахар, соль, ванильный сахар.



2. Часть молока подогреть и тщательно перемешать со взбитыми яйцами и сахаром.

3. В полученную смесь постепенно добавлять муку, постоянно перемешивая, чтобы не было комков.



4. Добавить оставшееся молоко, растопленное сливочное масло и взбить. Тесто должно быть в меру жидким.

5. Накрыть тесто полотенцем.



6. Дать отдохнуть 10 минут.

