Уже совсем скоро Масленица 2026, поэтому стоит запастись удачными рецептами тонких блинов. Неизменным фаворитом остается вариант на молоке и яйцах. Но для того, чтобы изделия не порвались и получились вкусными, следует придерживаться правильной последовательности сочетания всех ингредиентов.

Идея приготовления тонких блинов на молоке опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

яйца (домашние) – 3 шт.

молоко – 500 мл.

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

соль – щепотка

мука – 220 г

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. В большой миске взбить яйца и сахар, соль, ванильный сахар.

2. Часть молока подогреть и тщательно перемешать со взбитыми яйцами и сахаром.

3. В полученную смесь постепенно добавлять муку, постоянно перемешивая, чтобы не было комков.

4. Добавить оставшееся молоко, растопленное сливочное масло и взбить. Тесто должно быть в меру жидким.

5. Накрыть тесто полотенцем.

6. Дать отдохнуть 10 минут.

