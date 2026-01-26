Тонкие блины на молоке для любых начинок: как приготовить: как приготовить
Уже совсем скоро Масленица 2026, поэтому стоит запастись удачными рецептами тонких блинов. Неизменным фаворитом остается вариант на молоке и яйцах. Но для того, чтобы изделия не порвались и получились вкусными, следует придерживаться правильной последовательности сочетания всех ингредиентов.
Идея приготовления тонких блинов на молоке опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца (домашние) – 3 шт.
- молоко – 500 мл.
- сахар – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- соль – щепотка
- мука – 220 г
- сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
1. В большой миске взбить яйца и сахар, соль, ванильный сахар.
2. Часть молока подогреть и тщательно перемешать со взбитыми яйцами и сахаром.
3. В полученную смесь постепенно добавлять муку, постоянно перемешивая, чтобы не было комков.
4. Добавить оставшееся молоко, растопленное сливочное масло и взбить. Тесто должно быть в меру жидким.
5. Накрыть тесто полотенцем.
6. Дать отдохнуть 10 минут.
