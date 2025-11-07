Блины на сыворотке – это отличная альтернатива привычным блинам на молоке. Они получаются очень нежными, эластичными и тонкими, но при этом не рвутся во время переворачивания. Такое тесто легко готовится и подходит как для сладких, так и для соленых начинок. Это идеальный вариант для завтрака, перекуса или домашних выходных с чашкой чая.

Идея приготовления тонких блинов на сыворотке опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

сыворотка – 500 мл.

мука – 250 г

яйца – 3 шт.

сахар – 1 ст.л.

соль – щепотка

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. В большой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте сыворотку комнатной температуры и постепенно добавьте муку.

2. Замешайте однородное тесто без комочков. Если они все же образовались – процедите смесь через сито.

3. Влейте две столовые ложки масла и хорошо перемешайте.

4. Оставьте тесто на 10 минут, чтобы оно стало более эластичным и блины легче снимались со сковороды.

5. Хорошо разогрейте сковородку, слегка смажьте ее растительным маслом. Выливайте небольшое количество теста, равномерно распределяя его тонким слоем. Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны до румяного цвета.

6. Готовые блины складывайте стопкой или сразу подавайте с любимыми начинками – творогом, медом, фруктами или мясом.

