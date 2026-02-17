Тонкие французские блины с теплым молоком: как приготовить

Тонкие французские блины – идеальный рецепт на Масленицу. Особенность таких изделий в том, что они готовятся из теста на сочетании холодного и теплого молока. Именно такая технология делает блины очень нежными и мягкими.

Идея приготовления тонких французских блинов с теплым молоком опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

500 мл теплого молока

225 г муки

40 г сливочного масла

3 яйца

40 г сахара + 10 г ванильного сахара

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Разбейте яйца, всыпьте сахар, ванильный сахар, и щепотку соли – вымешайте венчиком.

2. Влейте половину теплого молока и постепенно всыпайте муку, вымешивая всю массу венчиком.

3. В конце влейте растопленное масло и оставшееся молоко.

4. Хорошо вымешайте.

5. Жарить с одной стороны 1.5-2 минуты и 15-30 секунд с другой стороны на среднем огне.

