Тонкие французские блины с теплым молоком: как приготовить
Тонкие французские блины – идеальный рецепт на Масленицу. Особенность таких изделий в том, что они готовятся из теста на сочетании холодного и теплого молока. Именно такая технология делает блины очень нежными и мягкими.
Идея приготовления тонких французских блинов с теплым молоком опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 мл теплого молока
- 225 г муки
- 40 г сливочного масла
- 3 яйца
- 40 г сахара + 10 г ванильного сахара
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Разбейте яйца, всыпьте сахар, ванильный сахар, и щепотку соли – вымешайте венчиком.
2. Влейте половину теплого молока и постепенно всыпайте муку, вымешивая всю массу венчиком.
3. В конце влейте растопленное масло и оставшееся молоко.
4. Хорошо вымешайте.
5. Жарить с одной стороны 1.5-2 минуты и 15-30 секунд с другой стороны на среднем огне.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: