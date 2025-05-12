Тонкие сладкие блины по-новому: добавьте в тесто кофе

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
732
Тонкие сладкие блины по-новому: добавьте в тесто кофе

Привычные сладкие блины можно приготовить по-новому. Для того, чтобы изделия получились более вкусными, добавьте в тесто кофе. Подавать можно с шариком мороженого и поджаренными орехами.

Видео дня

Идея приготовления вкусных кофейных блинов опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram. Внутрь добавьте любую сладкую начинку.

Тонкие сладкие блины по-новому: добавьте в тесто кофе

Ингредиенты для теста:

  • молоко – 1 л
  • яйца – 2 шт. или 116 г
  • мука – 11 ст.л. (350 г)
  • растительное масло – 20 мл. (2 ст.л)
  • кофе растворимый или заварной.
  • масло гхи – для жарки.
  • мороженое – для подачи
  • миндаль – горсть

Способ приготовления:

Тонкие сладкие блины по-новому: добавьте в тесто кофе

1. Из общего количества молока взять 300 миллилитров.

2. Разогреть и соединить с растворимым кофе (3 ст.л.).

Тонкие сладкие блины по-новому: добавьте в тесто кофе

3. Если используете заварной кофе, тогда 300 мл заварного кофе и 700 мл молока.

4. Все молоко соединить с яйцами и взбить.

5. Если кофе добавляли отдельно – добавить сюда же.

Тонкие сладкие блины по-новому: добавьте в тесто кофе

6. Когда яйца полностью соединены с молоком – добавить постепенно половину муки, просеивая. Постоянно замешивая венчиком, чтобы не образовывались комочки + масло растительное.

7. Постепенно ввести вторую половину муки.

Тонкие сладкие блины по-новому: добавьте в тесто кофе

8. Тесто должно быть однородное. На вид гладкое.

9. Сковородку очень хорошо разогреть.

10. для первого блина смазать сковородку маслом гхи или растительным.

11. Половину ополонника вылить на сковородку и равномерно распределить тесто.

Тонкие сладкие блины по-новому: добавьте в тесто кофе

12. Уменьшить огонь до среднего.

13. Как только края становятся поджаренные, а тесто сверху схватилось и уже не жидкое – перевернуть блинчик и 5 секунд достаточно подержать на второй стороне.

14. Миндаль поджарить на сухой сковороде и измельчить ножом.

15. Мороженое выложить на блинчик.

16. Посыпать орешками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты