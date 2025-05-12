Привычные сладкие блины можно приготовить по-новому. Для того, чтобы изделия получились более вкусными, добавьте в тесто кофе. Подавать можно с шариком мороженого и поджаренными орехами.

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Идея приготовления вкусных кофейных блинов опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram. Внутрь добавьте любую сладкую начинку.

Ингредиенты для теста:

молоко – 1 л

яйца – 2 шт. или 116 г

мука – 11 ст.л. (350 г)

растительное масло – 20 мл. (2 ст.л)

кофе растворимый или заварной.

масло гхи – для жарки.

мороженое – для подачи

миндаль – горсть

Способ приготовления:

1. Из общего количества молока взять 300 миллилитров.

2. Разогреть и соединить с растворимым кофе (3 ст.л.).

3. Если используете заварной кофе, тогда 300 мл заварного кофе и 700 мл молока.

4. Все молоко соединить с яйцами и взбить.

5. Если кофе добавляли отдельно – добавить сюда же.

6. Когда яйца полностью соединены с молоком – добавить постепенно половину муки, просеивая. Постоянно замешивая венчиком, чтобы не образовывались комочки + масло растительное.

7. Постепенно ввести вторую половину муки.

8. Тесто должно быть однородное. На вид гладкое.

9. Сковородку очень хорошо разогреть.

10. для первого блина смазать сковородку маслом гхи или растительным.

11. Половину ополонника вылить на сковородку и равномерно распределить тесто.

12. Уменьшить огонь до среднего.

13. Как только края становятся поджаренные, а тесто сверху схватилось и уже не жидкое – перевернуть блинчик и 5 секунд достаточно подержать на второй стороне.

14. Миндаль поджарить на сухой сковороде и измельчить ножом.

15. Мороженое выложить на блинчик.

16. Посыпать орешками.

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