Праздники – время, когда хочется удивлять гостей вкусными и эстетическими блюдами. Разнообразные закуски это не только прекрасное дополнение к различным основным блюдам, но и красивое украшение стола.

Видео дня

Фудблогер Инна Козуб в Instagram представила сразу три вида закусок, которые будут прекрасно подходить к новогоднему столу. Все они готовятся очень легко и с использованием сыра "Филадельфия".

Топ-3 закуски с крем-сыром

Тарталетки с рыбкой и сыром

Слабосоленый лосось и свежий огурец мелко нарезать, добавить крем-сыр и зелень, наполнить тарталетки.

Хлебцы с сыром и селедкой

Черный хлеб подсушить на сковороде или гриле, смазать сыром с зеленью, сельдь нарезать ломтиками и выложить сверху, украсить корнишоном и каплей хрена.

С крекером и крабовыми палочками

Крабовые палочки и вареные яйца натереть, добавить крем-сыр, немного чеснока или зеленого лука и выложить на соленый крекер, прижать сверху еще одним крекером и обкатать в укропе.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты закусок: