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Топ-3 небанальных и простых закусок: когда гости уже на пороге
Если гости уже на пороге, а к столу вы готовы подать только чай – не расстраивайтесь. Просто воспользуйтесь проверенными рецептами приготовления быстрых закусок.
Благодаря им, за считанные минуты на столе появятся вкусные блюда, которые все равно будут хорошо смаковать как к чаю, так и к вину. О топ-3 таких закусках в Instagram рассказала нутрициолог Татьяна Ярмошук.
Запеченный сыр бри с трюфельной пастой
- Разрезаем кусок сыра пополам.
- Смазываем трюфельной пастой средину сыра.
- Выпекаем в течение 10 минут при 180 градусах.
Масло с анчоусами
- Сливочное масло 82% доводим до комнатной температуры.
- Взбиваем его с анчоусами с помощью блендера. (на ½ пачки масла – 7-8 анчоусов)
- Подаем с подсушенным в духовке хлебом.
Карпаччо из кабачка с пармезаном
- Маленький кабачок нарезаем тонкими слайсами и выкладываем на тарелку.
- Добавляем соль, перец, оливковое и сок лайма.
- Присыпаем пармезаном и подаем на стол.
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