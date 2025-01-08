Если гости уже на пороге, а к столу вы готовы подать только чай – не расстраивайтесь. Просто воспользуйтесь проверенными рецептами приготовления быстрых закусок.

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Благодаря им, за считанные минуты на столе появятся вкусные блюда, которые все равно будут хорошо смаковать как к чаю, так и к вину. О топ-3 таких закусках в Instagram рассказала нутрициолог Татьяна Ярмошук.

Запеченный сыр бри с трюфельной пастой

Разрезаем кусок сыра пополам.

Смазываем трюфельной пастой средину сыра.

Выпекаем в течение 10 минут при 180 градусах.

Масло с анчоусами

Сливочное масло 82% доводим до комнатной температуры.

Взбиваем его с анчоусами с помощью блендера. (на ½ пачки масла – 7-8 анчоусов)

Подаем с подсушенным в духовке хлебом.

Карпаччо из кабачка с пармезаном

Маленький кабачок нарезаем тонкими слайсами и выкладываем на тарелку.

Добавляем соль, перец, оливковое и сок лайма.

Присыпаем пармезаном и подаем на стол.

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