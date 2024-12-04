Топ-3 новогодних закуска, которые можно приготовить менее чем за 30 минут

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Топ-3 новогодних закуска, которые можно приготовить менее чем за 30 минут

Блюда, которые находятся на столе в Новогоднюю ночь, должны быть не только вкусными, но и выглядеть празднично. Только от одного внешнего вида стола должно существенно улучшаться настроение всех присутствующих. Легче всего приготовить красивые тематические закуски.

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Фудблогер с ником anny cooking в Instagram рассказала о топ-3 своих любимых новогодних закусок. На их приготовление уйдет менее 30 минут, а гости будут удивлены вкусом и внешним видом.

Топ-3 новогодних закуска, которые можно приготовить менее чем за 30 минут

Мини круассаны

Топ-3 новогодних закуска, которые можно приготовить менее чем за 30 минут

Ингредиенты

  • Слоено-дрожжевое тесто – 250 гр
  • Яйцо – для смазки
  • Крем-сыр – 75 гр
  • Икра дикого минтая – 75 гр
  • Шпинат
  • Огурец

Способ приготовления

1.Тесто разрезаем на треугольники и формируем мини круасаны.

2. Смазываем яйцом и запекаем.

3. Крем-сыр соединяем с икрой и наполняем кондитерский мешок.

4. Круасаны разрезаем вдоль и укладываем лист шпината.

5. Сверху выкладываем смесь из мешка и слайс огурца, скрученного в трубочку.

6. Протыкаем насквозь зубочисткой и подаем к столу.

Шпинатные блины с сыром и икрой

Топ-3 новогодних закуска, которые можно приготовить менее чем за 30 минут

Ингредиенты для блинов

  • Яйцо – 1 шт
  • Молоко – 200 мл
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Сухой чеснок – 1/3 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Шпинат – 50 гр

Ингредиенты для начинки

  • Крем-сыр– 150 гр
  • Икра дикого лосося – 40 гр

Способ приготовления

1. Все ингредиенты для блинчиков соединяем в глубокой емкости и пробиваем блендером до однородности.

2. Обжариваем блинчики с обеих сторон до готовности.

3. Смазываем блины крем-сыром и разделяем каждый на 2 части.

4. Каждую часть блина скручиваем в "улитку" и закрепляем шпажкой.

5. Сверху выкладываем крем-сыр и икру.

Брюскеты с зеленым кремом и икрой

Топ-3 новогодних закуска, которые можно приготовить менее чем за 30 минут

Ингредиенты

  • Багет – 5-6 кусков
  • Авокадо – 1 шт
  • Крем-сыр– 50 гр
  • Укроп – 1-2 веточки
  • Шпинат – 6 листьев
  • Огурец
  • Икра дикого лосося

Способ приготовления

1. Крем-сыр, авокадо и укроп смешиваем до однородности блендером.

2. Полученной смесью смазываем обжаренные куски багета.

3. Огурец нарезаем слайсами и закручиваем в трубочку. Выкладываем на багет и добавляем икру.

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