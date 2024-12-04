Топ-3 новогодних закуска, которые можно приготовить менее чем за 30 минут
Блюда, которые находятся на столе в Новогоднюю ночь, должны быть не только вкусными, но и выглядеть празднично. Только от одного внешнего вида стола должно существенно улучшаться настроение всех присутствующих. Легче всего приготовить красивые тематические закуски.
Фудблогер с ником anny cooking в Instagram рассказала о топ-3 своих любимых новогодних закусок. На их приготовление уйдет менее 30 минут, а гости будут удивлены вкусом и внешним видом.
Мини круассаны
Ингредиенты
- Слоено-дрожжевое тесто – 250 гр
- Яйцо – для смазки
- Крем-сыр – 75 гр
- Икра дикого минтая – 75 гр
- Шпинат
- Огурец
Способ приготовления
1.Тесто разрезаем на треугольники и формируем мини круасаны.
2. Смазываем яйцом и запекаем.
3. Крем-сыр соединяем с икрой и наполняем кондитерский мешок.
4. Круасаны разрезаем вдоль и укладываем лист шпината.
5. Сверху выкладываем смесь из мешка и слайс огурца, скрученного в трубочку.
6. Протыкаем насквозь зубочисткой и подаем к столу.
Шпинатные блины с сыром и икрой
Ингредиенты для блинов
- Яйцо – 1 шт
- Молоко – 200 мл
- Соль – 1/3 ч.л.
- Сухой чеснок – 1/3 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Шпинат – 50 гр
Ингредиенты для начинки
- Крем-сыр– 150 гр
- Икра дикого лосося – 40 гр
Способ приготовления
1. Все ингредиенты для блинчиков соединяем в глубокой емкости и пробиваем блендером до однородности.
2. Обжариваем блинчики с обеих сторон до готовности.
3. Смазываем блины крем-сыром и разделяем каждый на 2 части.
4. Каждую часть блина скручиваем в "улитку" и закрепляем шпажкой.
5. Сверху выкладываем крем-сыр и икру.
Брюскеты с зеленым кремом и икрой
Ингредиенты
- Багет – 5-6 кусков
- Авокадо – 1 шт
- Крем-сыр– 50 гр
- Укроп – 1-2 веточки
- Шпинат – 6 листьев
- Огурец
- Икра дикого лосося
Способ приготовления
1. Крем-сыр, авокадо и укроп смешиваем до однородности блендером.
2. Полученной смесью смазываем обжаренные куски багета.
3. Огурец нарезаем слайсами и закручиваем в трубочку. Выкладываем на багет и добавляем икру.
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