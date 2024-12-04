Блюда, которые находятся на столе в Новогоднюю ночь, должны быть не только вкусными, но и выглядеть празднично. Только от одного внешнего вида стола должно существенно улучшаться настроение всех присутствующих. Легче всего приготовить красивые тематические закуски.

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Фудблогер с ником anny cooking в Instagram рассказала о топ-3 своих любимых новогодних закусок. На их приготовление уйдет менее 30 минут, а гости будут удивлены вкусом и внешним видом.

Мини круассаны

Ингредиенты

Слоено-дрожжевое тесто – 250 гр

Яйцо – для смазки

Крем-сыр – 75 гр

Икра дикого минтая – 75 гр

Шпинат

Огурец

Способ приготовления

1.Тесто разрезаем на треугольники и формируем мини круасаны.

2. Смазываем яйцом и запекаем.

3. Крем-сыр соединяем с икрой и наполняем кондитерский мешок.

4. Круасаны разрезаем вдоль и укладываем лист шпината.

5. Сверху выкладываем смесь из мешка и слайс огурца, скрученного в трубочку.

6. Протыкаем насквозь зубочисткой и подаем к столу.

Шпинатные блины с сыром и икрой

Ингредиенты для блинов

Яйцо – 1 шт

Молоко – 200 мл

Соль – 1/3 ч.л.

Сухой чеснок – 1/3 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Мука – 2 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Шпинат – 50 гр

Ингредиенты для начинки

Крем-сыр– 150 гр

Икра дикого лосося – 40 гр

Способ приготовления

1. Все ингредиенты для блинчиков соединяем в глубокой емкости и пробиваем блендером до однородности.

2. Обжариваем блинчики с обеих сторон до готовности.

3. Смазываем блины крем-сыром и разделяем каждый на 2 части.

4. Каждую часть блина скручиваем в "улитку" и закрепляем шпажкой.

5. Сверху выкладываем крем-сыр и икру.

Брюскеты с зеленым кремом и икрой

Ингредиенты

Багет – 5-6 кусков

Авокадо – 1 шт

Крем-сыр– 50 гр

Укроп – 1-2 веточки

Шпинат – 6 листьев

Огурец

Икра дикого лосося

Способ приготовления

1. Крем-сыр, авокадо и укроп смешиваем до однородности блендером.

2. Полученной смесью смазываем обжаренные куски багета.

3. Огурец нарезаем слайсами и закручиваем в трубочку. Выкладываем на багет и добавляем икру.

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