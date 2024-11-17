В конце 20-х годов прошлого века на территории СССР появились первые столовые. Они сразу приобрели популярность среди людей, не желавших носить на работу домашнюю еду.

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Однако, далеко не все блюда, которые подавались там, были действительно вкусными. Но были и блюда, в память которых у людей до сих пор начинает выделяться слюна. FoodOboz представляет Топ-5 блюд из СССР, которые были в каждой столовой.

Молочный суп

На самом деле это блюдо скорее напоминает не суп, а кашу с макаронами. Она подавалась не только в столовых, но и в детских садах на завтрак.

Котлеты

Котлеты в столовых СССР всегда отличались удивительным вкусом. Этот факт обусловлен тем, что мяса в блюде практически не было. А если оно и прилагалось, то точно было сомнительной свежести. В таком случае в состав котлет входило большое количество специй, которыми повара пытались перебить привкус несвежего мяса.

Рыба в маринаде

Четверг – рыбный день в каждой советской столовой. Жемчужиной этого дня была рыба в маринаде. Кусочки рыбы обжаривали на сковороде, затем добавляли смесь из большого количества лука и моркови. Овощи также обжаривались заранее с добавлением томатной пасты.

Картофельное пюре

В картофельное пюре, которое подавалось в столовых СССР, вместо молока добавляли воду, к тому же, в больших количествах. В результате таких манипуляций, блюдо становилось водянистым и полностью теряло сходство с настоящим картофельным пюре.

Килька в томате

Эту консерву добавляли во многие блюда. К примеру, повара могли отварить картофель и просто добавить туда кильку в томате. Блюдо перемешивалось и приправлялось солью.

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