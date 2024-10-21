Вы точно замечали, что еда в ресторанах намного вкуснее, чем та, что была приготовлена дома. Поэтому может казаться, что вы просто готовите хуже шеф-повара. Но это не так.

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Дело в том, что основными принципами работы кухни любого заведения есть скорость и качество. Именно поэтому были разработаны так называемые чит-коды, способные улучшить и структуру и вкус блюда. Это кулинарные секреты, созданные профессионалами с многолетним опытом, в то время как обычные кулинары о них могут и не догадываться. Топ-5 основных чит-кодов рассказал в своем YouTube-канале шеф-повар Джошуа Вайсман.

Соль и время

Благодаря соли можно добиться того, что свиное или куриное мясо станет сочным. Если посолить продукты непосредственно перед приготовлением, соль останется только снаружи. Но, сделав это заранее, продукт успеет полностью просолиться. Из волокон будет извлечено немного влаги и расщепленные белки. Этот процесс сделает мясо не только более сочным, но и нежным. Аналогичный эффект можно получить, посолив заранее овощи.

Соль и кислота

По словам шеф-повара, ресторан, подающий недосоленную еду, не может считаться стоящим внимания. Но для использования соли есть одно обязательное условие. Сразу после того, как вы посолили блюдо, следует добавить немного кислоты. Это может быть уксус или лимонный или лаймовый сок. Этот прием еще больше раскроет вкус блюда и сделает его структуру более нежной.

Вес

Как у поваров в ресторанах получается делать одно и то же блюдо каждый день так, чтобы его вкус не отличался? Такой эффект достигается не только соблюдением рецепта, но и четких пропорций. Таким образом, рецепт стандартизируется, и даже если будет переходить от шефа к шефу, блюдо будет оставаться неизменно качественным и вкусным.

Предварительная жарка во фритюре

Почему блюдо из фритюра подается в ресторанах за считанные минуты, в то время как на его приготовление дома следует потратить достаточно много времени? На самом деле большинство блюд готовятся заранее. Для этого масло разогревают до 140-160 градусов, то есть гораздо меньше, чем нужно для быстрого приготовления. Блюдо опускают в масло и дают кляру "схватиться", а в основном продукту приготовиться внутри. Далее блюдо извлекают из фритюрницы и замораживают. В таком виде оно может храниться в течение 4 дней. Когда придет время подавать клиентам, достаточно лишь опустить замороженное блюдо во фритюр, разогретый до 190 градусов, и подождать, пока кляр не приобретет нужный вам цвет. Обычно на это нужно потратить 1-3 минуты.

Конфи

Это слово французского происхождения, что в переводе означает "консервированный". При применении этого метода продукт не подвергается воздействию высоких температур и готовится в течение длительного времени. Тогда все вкусы концентрируются внутри блюда и продукт приобретает насыщенность и сочность.

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