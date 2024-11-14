Каждый раз в канун Нового года хозяйки берутся за приготовление разнообразных блюд к праздничному столу. Сейчас в каждом доме подают блюда, наиболее вкусные для всех, кто будет присутствовать на празднике.

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Но когда-то на столах у каждой семьи стояли практически одинаковые блюда, ведь выбор продуктов и умения хозяек были сильно ограничены. FoodOboz представляет Топ-5 новогодних блюд, которые готовили только на территории бывшего СССР.

Шпроты

Раньше эта консерва считалась деликатесом. Поэтому ее использовали для приготовления бутербродов. Рыбку выкладывали на кусок хлеба с маслом, украшали зеленью и ломтиком лимона.

"Мимоза"

Этот салат готовится из простейших ингредиентов, а именно: лук, морковь, яйца и рыбные консервы. Все эти продукты в СССР найти было гораздо легче, чем любые другие, поэтому салат был так популярен.

Селедка под шубой

Это блюдо было очень популярным по той же причине, что и "Мимоза". Найти свеклу и сельдь не составляло практически никаких усилий. Это блюдо считалось главной звездой новогоднего стола.

Котлеты

Если у семьи не было финансовой возможности или другой возможности приобрести кусок мяса или птицы, на стол в качестве основного блюда подавались котлеты. А для увеличения объема к фаршу могли добавляться картофель, лук и много хлеба.

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