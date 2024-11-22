Топ-5 продуктов, которые наши предки заготавливали на зиму

Раньше наши предки очень тщательно готовились к приходу зимы. Лишь сделав заготовки многих продуктов, можно было пережить этот период без голода. Мы до сих пор занимаемся заготовкой продуктов, готовя разнообразную консервацию и заморозки, но раньше это происходило совсем по-другому.

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FoodOboz представляет топ-5 продуктов, которые наши предки чаще всего заготавливали на зиму. Именно они позволяли выжить и прокормить всю семью.

Зерновые

Рожь, пшеницу, ячмень, кукурузу, гречку, просо, овес и другие зерновые – были настоящими спасателями. Наличие той или иной крупы напрямую зависело от обилия семьи. Их использовали для приготовления различных каш и кутьи.

Травы и цветы

Собранные ежегодно цветы и травы высушивали и в течение всей зимы, чтоб наслаждаться вкусными и полезными чаями. Они согревали в холодное время и существенно повышали иммунитет. А еще, небольшие букеты могли вешать у печей и использовать для приготовления блюд. Чебрец добавляли к мясным блюдам, степной шалфей добавлялся для создания аромата ухи, а сушеный базилик мог придать особый вкус пирогам или зимним салатам.

Овощи

Овощи, которые наши предки чаще всего заготавливали на зиму, можно легко определить по составным салата винегрет. Фасоль, квашеные огурцы и капуста, свекла, морковь, картофель и зеленый горошек присутствовали в каждой семье.

Фрукты и ягоды

Фрукты и ягоды можно высушивать, засаливать, квасить и даже вялить или коптить. В любом случае, зимой люди получали отличный запас витаминных продуктов, который использовали для приготовления блюд и поддержания иммунитета.

Масло

Масло изготовляли из семян конопли, льна, мака. В более поздние времена начали готовить и подсолнечное. Также к маслу могли добавлять горчицу и уксус и использовать для заправки салатов, например того же винегрета.

Мясные и молочные продукты

Соления мяса, сала и рыбы, были традиционным способом хранения продуктов зимой. Их замачивали в соли, после чего сливали жидкость и хранить в холодном месте.

С молочными продуктами ситуация была несколько хуже.

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