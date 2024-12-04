Многие слышали от людей старшего поколения о том, что в СССР еда была вкусной. Однако сейчас нам трудно даже представить, насколько тогда это понятие отличалось от сегодняшнего. Особенно это касается разнообразных консервов, которые в те времена были очень популярны. Их использовали для приготовления основных и многих других блюд.

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FoodOboz разбирался, какие именно консервы были наиболее популярны во времена СССР. Также, как оказалось, были в продаже консервы, считавшиеся элитными и позволить себе их могли только избранные.

Консервированная спаржа

Этот полезный и вкусный продукт можно было приобрести даже в советское время. Однако никто не может точно знать, сохранялись ли при консервировании ее полезные элементы и витамины. Спаржу в банках использовали для приготовления первых блюд.

Пюре из шпината и щавеля

Эту удивительную смесь также использовали для приготовления первых блюд. Добавив несколько ложек к обычному супу, можно было получить совсем другое блюдо.

Обеденные консервы

Во времена СССР можно было приобрести консервированный борщ или даже солянку. Хотя их вкус был далек от идеала, консервы пользовались большой популярностью.

Китовое мясо

Достаточно жесткое мясо красного цвета продавалось в виде консервов. Оно обладало весьма специфическим запахом и вкусом и нравилось далеко не всем.

Осетр

За этой консервой "охотились" миллионы людей, ведь она продавалась далеко не в каждом магазине. Кроме этого, осетровое мясо считалось и считается до сих пор деликатесным, ведь имеет много полезных свойств.

Сельдь

Эта рыба продавалась в крупных металлических банках по 6-7 штук в каждой. Сельдь действительно имела хороший вкус и была очень популярной.

Морепродукты

Крабы, кальмары, мидии и осьминоги можно было приобрести даже во времена СССР. Эти консервы считались деликатесными и очень полезными.

Питьевая вода

Поскольку воду в пластиковых емкостях в СССР не продавали, консервированная питьевая вода была настоящим спасением для туристов. Взяв с собой в поход эти консервы, можно было не блуждать в поисках источника с питьевой водой.

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