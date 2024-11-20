Торт без муки и сахара: как приготовить десерт, который можно есть на ночь
Разнообразные десерты приносят людям настоящее гастрономическое наслаждение, улучшают настроение и утоляют жажду сладкого. Однако большинство из них могут нанести существенный вред фигуре, поэтому потреблять их следует в ограниченном количестве и, желательно, в первой половине дня.
Но с рецептом, который недавно в Instagram представила фудблогер с ником yulia delicious recipes, все может измениться. Она рассказала, как приготовить вкусный десерт без сахара и муки, который можно есть даже ночью.
Ингредиенты
- Греческий йогурт – 400 гр
- Яйца – 4 шт
- Бананы – 200 гр
Способ приготовления
1. Йогурт выливаем в глубокую емкость.
2. Добавляем яйца и бананы.
3. Взбиваем блендером до однородности.
4. Переливаем тесто в силиконовую форму.
5. Выпекаем в течение 40 минут при 180 градусах.
6. Готовый йогуртово-банановый торт можно полить глазурью и присыпать орешками.
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