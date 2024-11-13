Если вы хотите приготовить для новогоднего стола вкусный торт, но без теста, его можно заменить печеньем. А для крема можно брать не только сметану, но и сливки, крем-сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, бюджетного торта без выпечки, который элементарно готовится.

Ингредиенты:

бисквитное или галетное печенье – 2-3 пачки

сливки жирностью 33% – 200 мл

сливочный творог – 400 г

сахарная пудра – 150 г

свежесваренный или растворимый кофе – 200 мл

орехи или шоколад для украшения

Способ приготовления:

1. В глубокой посуде смешайте охлажденный сливочный сыр, холодные сливки и сахарную пудру. На максимальной скорости миксера собьем ингредиенты до загустения. Сначала смесь получится довольно жидкой, но в процессе взбивания крем загустеет и приобретет плотную консистенцию.

2. Приготовьте кофе для пропитки печенья. Опустите печенье в кофе, выложите в форму подходящего размера в один слой. Учитывайте, что чем меньше форма по диаметру, тем выше получится торт и наоборот.

3. Сверху выложите 2-3 столовых ложки крема, равномерно распределите его и чередуя слои, соберите весь торт. Сверху смажьте последний слой печенья оставшимся кремом. Накройте торт пищевой пленкой, отправьте его в холодильник как минимум на несколько часов, лучше на ночь.

4. Готовый торт украсьте измельченными орехами, шоколадом или цукатами.

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