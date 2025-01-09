Торт "Битое стекло": любимый десерт детства
Торт "Бытое стекло" хорошо знаком всем с детства. Этот десерт имеет не только незабываемый вкус, но очень красивый, яркий вид. Он может служить в качестве украшения любого праздничного стола. Но, из-за легкости приготовления также отлично подойдет и в качестве обыкновенного вкусника к кофе.
Рецептом приготовления торта "Битое стекло", который всегда получится, поделилась фудблогер с ником simeynuyblog. В Instagram она рассказала, как правильно приготовить основу для этого десерта.
Ингредиенты для бисквита
- Яйца – 4 шт
- Сахар – 65 гр
- Молоко – 40 мл
- Масло растительное – 25 мл
- Мука – 60 гр
- Какао – 25 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л. без горки
Ингредиенты для желейного слоя
- Сметана – 400 гр
- Сливки 30% – 300 мл
- Сахар – 100 гр
- Желатин – 12 гр
- Вода – 70 мл
- Разноцветное желе – 3 упаковки
Способ приготовления
1.Сначала готовим бисквит. Взбиваем яйца с сахаром до светлого и плотного состояния (около 12 минут). Добавляем молоко комнатной температуры.
2. Половину муки просеиваем с какао и разрыхлителем.
3. Аккуратными движениями сверху вниз вмешать сухие продукты.
4. Добавляем масло и просеиваем вторую часть муки. Вымешиваем для объединения ингредиентов.
5. Выливаем полученную массу в форму, не смазывая бортики.
6. Выпекаем в течение 22 минут при температуре 175 градусов.
7. Холодный корж заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в прохладном месте на 6-10 часов.
8. Готовим желе. Каждый цвет заливаем раздельно половиной от количества воды, указанной на упаковке.
9. Когда желе застынет – собираем торт. В разъемное кольцо выложить бисквит и плотно затянуть.
10. Желатин залить водой, сливки довести до кипения, но не кипятить, снять с огня и растворить желатин.
11. Взбиваем сметану с сахаром. Выливаем в массу сливки.
12. Цветное желе нарезаем на произвольные кубики, добавляем к сметанной массе, быстро перемешиваем заливаем бисквит.
13.Отправляем в холодильник на 5-6 часов.
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