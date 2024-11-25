Традиционное немецкое рождественское печенье: пошаговый рецепт с пропорциями
На Рождество в Германии традиционно готовят шлоллен и печенье с орешками. В преддверии этого праздника найти рецепт штоллена не составляет никакой проблемы, а вот встретить описание процесса приготовления этой сладости бывает не так уж просто.
Однако фудблогер Юлия Сенич решила эту проблему и опубликовала в своем Instagram точный пошаговый рецепт приготовления традиционного немецкого рождественского печенья. Его обязательно следует попробовать.
Ингредиенты
- Масло сливочное – 170 гр
- Мука – 250 гр
- Желток – 1 шт
- Сахар – 100 гр
- Миндаль измельченный – 50 гр
- Какао – 50 гр
- Шоколад растопленный – 100 гр
- Кокосовая стружка – для декора
Способ приготовления
1. В просеянную муку всыпаем сахар и добавляем мягкое сливочное масло и желток.
2. Пересекаем руками и собираем в кучу.
3. Делим тесто на 4 части, 2 части для печенья с какао, 1 – обычное песочное, 1 – для печенья с миндалем.
4. Для обыкновенного печенья на посыпанной мукой поверхности раскатываем тесто и выжимаем формочкой печенье. Переносим на пергамент для выпечки.
5. Для печенья из какао в одну из частей теста вмешиваем какао.
6. Раскатываем обе части теста и кладем друг на друга. Закручиваем в рулет и нарезаем на кусочки.
7. Для печенья с миндалем добавляем к тесту измельченный миндаль, раскатываем в пласт и выжимаем формой печенье.
8. По желанию можно сделать углубление и положить немного густого варенья.
9. Выпекаем печенье при температуре 180 градусов в течение 7-10 минут.
10. Для глазури шоколад растапливаем в микроволновке и обмакиваем печенье в шоколад.
11. Присыпаем кокосовой стружкой или измельченными орехами.
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