На Рождество в Германии традиционно готовят шлоллен и печенье с орешками. В преддверии этого праздника найти рецепт штоллена не составляет никакой проблемы, а вот встретить описание процесса приготовления этой сладости бывает не так уж просто.

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Однако фудблогер Юлия Сенич решила эту проблему и опубликовала в своем Instagram точный пошаговый рецепт приготовления традиционного немецкого рождественского печенья. Его обязательно следует попробовать.

Ингредиенты

Масло сливочное – 170 гр

Мука – 250 гр

Желток – 1 шт

Сахар – 100 гр

Миндаль измельченный – 50 гр

Какао – 50 гр

Шоколад растопленный – 100 гр

Кокосовая стружка – для декора

Способ приготовления

1. В просеянную муку всыпаем сахар и добавляем мягкое сливочное масло и желток.

2. Пересекаем руками и собираем в кучу.

3. Делим тесто на 4 части, 2 части для печенья с какао, 1 – обычное песочное, 1 – для печенья с миндалем.

4. Для обыкновенного печенья на посыпанной мукой поверхности раскатываем тесто и выжимаем формочкой печенье. Переносим на пергамент для выпечки.

5. Для печенья из какао в одну из частей теста вмешиваем какао.

6. Раскатываем обе части теста и кладем друг на друга. Закручиваем в рулет и нарезаем на кусочки.

7. Для печенья с миндалем добавляем к тесту измельченный миндаль, раскатываем в пласт и выжимаем формой печенье.

8. По желанию можно сделать углубление и положить немного густого варенья.

9. Выпекаем печенье при температуре 180 градусов в течение 7-10 минут.

10. Для глазури шоколад растапливаем в микроволновке и обмакиваем печенье в шоколад.

11. Присыпаем кокосовой стружкой или измельченными орехами.

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