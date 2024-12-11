Традиционные украинские пончики на Рождество по-новому: как приготовить на современный лад

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
507
Традиционные украинские пончики на Рождество по-новому: как приготовить на современный лад

Пончики – традиционное украинское блюдо, которое принято подавать на Рождество. Их готовят на протяжении веков, но ежегодно рецепты становятся более совершенными, а пончики – более мягкими и вкусными.

Видео дня

Как приготовить традиционные украинские пончики по-новому, в Instagram рассказала фудблогер Валерия Велигура. Они будут очень красивый цвет, вкус и точно будут смаковать всем.

Традиционные украинские пончики на Рождество по-новому: как приготовить на современный лад

Ингредиенты для опары на 25 шт.

  • Дрожжи свежие – 30 гр или 15 гр сухих
  • Молоко – 250 мл
  • Мука – 40 гр
  • Сахар – 10 гр

Ингредиенты для теста

  • Опара
  • Яйца – 1 шт
  • Сахар – 40 гр
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло – 50 гр
  • Цедра апельсина – 1 шт
  • Мука – 400-425 гр

Ингредиенты для джема

  • Очищенные мандарины – 500 гр
  • Сахар – 250 гр
  • Агар-агар – 8 гр
  • Сок апельсина – 1 шт.
  • Цедра апельсина – 1 шт

Ингредиенты для глазури

  • Сахарная пудра – 150 гр
  • Масло растительное – 10 мл
  • Чай матча – 1 ч.л.
  • Молоко – 30-50 мл

Способ приготовления

1.Готовим опару. Сочетаем теплое молоко, муку, сахар и дрожжи. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 20 мин.

Традиционные украинские пончики на Рождество по-новому: как приготовить на современный лад

2. Готовим тесто. Соединяем яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, растопленное масло и цедру. Добавляем опару и перемешиваем.

3. Постепенно просеиваем муку и замешиваем мягкое эластичное тесто, которое совсем немного будет липнуть в руки.

Традиционные украинские пончики на Рождество по-новому: как приготовить на современный лад

4. Накрываем пленкой, полотенцем и оставляем в теплом месте на 1 час.

5. Обходим тесто и формируем 25 шариков. Оставляем в теплом месте под полотенцем еще на 20 мин.

6. Разогреваем масло до 175-180 градусов. Окунаем тесто и жарим 3-4 мин, периодически переворачивая. Готовые пончики кладем на бумажное полотенце и даем остыть. ⠀

7. Готовим джем. Сахар сочетаем с агар-агаром, добавляем в очищенные и нарезанные мандарины вместе с соком и цедрой апельсина.

Традиционные украинские пончики на Рождество по-новому: как приготовить на современный лад

8. Доводим до кипения и помешивая, варим 7-8 мин. Даем остыть. ⠀

9. Готовим глазурь. Сочетаем пудру, масло, матч и молоко. ⠀

10. В готовых пончиках делаем отверстие, заполняем джемом, покрываем глазурью и украшаем. Даем застыть.

Традиционные украинские пончики на Рождество по-новому: как приготовить на современный лад

На OBOZ.UA есть и другие рецепты сладких блюд.

рецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты