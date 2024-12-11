Пончики – традиционное украинское блюдо, которое принято подавать на Рождество. Их готовят на протяжении веков, но ежегодно рецепты становятся более совершенными, а пончики – более мягкими и вкусными.

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Как приготовить традиционные украинские пончики по-новому, в Instagram рассказала фудблогер Валерия Велигура. Они будут очень красивый цвет, вкус и точно будут смаковать всем.

Ингредиенты для опары на 25 шт.

Дрожжи свежие – 30 гр или 15 гр сухих

Молоко – 250 мл

Мука – 40 гр

Сахар – 10 гр

Ингредиенты для теста

Опара

Яйца – 1 шт

Сахар – 40 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Соль – щепотка

Сливочное масло – 50 гр

Цедра апельсина – 1 шт

Мука – 400-425 гр

Ингредиенты для джема

Очищенные мандарины – 500 гр

Сахар – 250 гр

Агар-агар – 8 гр

Сок апельсина – 1 шт.

Цедра апельсина – 1 шт

Ингредиенты для глазури

Сахарная пудра – 150 гр

Масло растительное – 10 мл

Чай матча – 1 ч.л.

Молоко – 30-50 мл

Способ приготовления

1.Готовим опару. Сочетаем теплое молоко, муку, сахар и дрожжи. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 20 мин.

2. Готовим тесто. Соединяем яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, растопленное масло и цедру. Добавляем опару и перемешиваем.

3. Постепенно просеиваем муку и замешиваем мягкое эластичное тесто, которое совсем немного будет липнуть в руки.

4. Накрываем пленкой, полотенцем и оставляем в теплом месте на 1 час.

5. Обходим тесто и формируем 25 шариков. Оставляем в теплом месте под полотенцем еще на 20 мин.

6. Разогреваем масло до 175-180 градусов. Окунаем тесто и жарим 3-4 мин, периодически переворачивая. Готовые пончики кладем на бумажное полотенце и даем остыть. ⠀

7. Готовим джем. Сахар сочетаем с агар-агаром, добавляем в очищенные и нарезанные мандарины вместе с соком и цедрой апельсина.

8. Доводим до кипения и помешивая, варим 7-8 мин. Даем остыть. ⠀

9. Готовим глазурь. Сочетаем пудру, масло, матч и молоко. ⠀

10. В готовых пончиках делаем отверстие, заполняем джемом, покрываем глазурью и украшаем. Даем застыть.

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