Традиционные украинские пончики на Рождество по-новому: как приготовить на современный лад
Пончики – традиционное украинское блюдо, которое принято подавать на Рождество. Их готовят на протяжении веков, но ежегодно рецепты становятся более совершенными, а пончики – более мягкими и вкусными.
Как приготовить традиционные украинские пончики по-новому, в Instagram рассказала фудблогер Валерия Велигура. Они будут очень красивый цвет, вкус и точно будут смаковать всем.
Ингредиенты для опары на 25 шт.
- Дрожжи свежие – 30 гр или 15 гр сухих
- Молоко – 250 мл
- Мука – 40 гр
- Сахар – 10 гр
Ингредиенты для теста
- Опара
- Яйца – 1 шт
- Сахар – 40 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Соль – щепотка
- Сливочное масло – 50 гр
- Цедра апельсина – 1 шт
- Мука – 400-425 гр
Ингредиенты для джема
- Очищенные мандарины – 500 гр
- Сахар – 250 гр
- Агар-агар – 8 гр
- Сок апельсина – 1 шт.
- Цедра апельсина – 1 шт
Ингредиенты для глазури
- Сахарная пудра – 150 гр
- Масло растительное – 10 мл
- Чай матча – 1 ч.л.
- Молоко – 30-50 мл
Способ приготовления
1.Готовим опару. Сочетаем теплое молоко, муку, сахар и дрожжи. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 20 мин.
2. Готовим тесто. Соединяем яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, растопленное масло и цедру. Добавляем опару и перемешиваем.
3. Постепенно просеиваем муку и замешиваем мягкое эластичное тесто, которое совсем немного будет липнуть в руки.
4. Накрываем пленкой, полотенцем и оставляем в теплом месте на 1 час.
5. Обходим тесто и формируем 25 шариков. Оставляем в теплом месте под полотенцем еще на 20 мин.
6. Разогреваем масло до 175-180 градусов. Окунаем тесто и жарим 3-4 мин, периодически переворачивая. Готовые пончики кладем на бумажное полотенце и даем остыть. ⠀
7. Готовим джем. Сахар сочетаем с агар-агаром, добавляем в очищенные и нарезанные мандарины вместе с соком и цедрой апельсина.
8. Доводим до кипения и помешивая, варим 7-8 мин. Даем остыть. ⠀
9. Готовим глазурь. Сочетаем пудру, масло, матч и молоко. ⠀
10. В готовых пончиках делаем отверстие, заполняем джемом, покрываем глазурью и украшаем. Даем застыть.
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