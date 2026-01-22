Трендовое шоколадное печенье с трещинками: как приготовить вкусный десерт к чаю

Домашнее печенье – идеальный десерт для семейного чаепития в прохладный период. Именно печенье с трещинками – один из трендовых рецептов, которым часто делятся кулинары в социальных сетях. Такой десерт не только вкусный, но и имеет очень привлекательный вид.

Идея приготовления шоколадного печенья с трещинками опубликована на странице фудблогера oliakobyk в Instagram.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 200 г сахарной пудры
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г какао
  • 150 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахарной пудрой.

2. Добавить растопленное сливочное масло, перемешать.

3. Соединить муку с разрыхлителем и какао, добавить в тесто.

4. Перемешать миксером.

5. Тесто поставить в холодильник на 30 минут.

6. Сформировать шарики и обвалять в пудре.

7. Выложить на противень.

8. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.

