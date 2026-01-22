Трендовое шоколадное печенье с трещинками: как приготовить вкусный десерт к чаю
Домашнее печенье – идеальный десерт для семейного чаепития в прохладный период. Именно печенье с трещинками – один из трендовых рецептов, которым часто делятся кулинары в социальных сетях. Такой десерт не только вкусный, но и имеет очень привлекательный вид.
Идея приготовления шоколадного печенья с трещинками опубликована на странице фудблогера oliakobyk в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 г сахарной пудры
- 50 г сливочного масла
- 50 г какао
- 150 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахарной пудрой.
2. Добавить растопленное сливочное масло, перемешать.
3. Соединить муку с разрыхлителем и какао, добавить в тесто.
4. Перемешать миксером.
5. Тесто поставить в холодильник на 30 минут.
6. Сформировать шарики и обвалять в пудре.
7. Выложить на противень.
8. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: