Когда нужно быстро приготовить что-то сытное и горячее, простые рецепты выручают лучше всего. Бутерброды с фаршем в духовке – именно такой вариант. Они готовятся за считанные минуты и подходят как для перекуса, так и для ужина. Минимум ингредиентов и понятный процесс – все, что нужно. Сделайте один раз, и этот рецепт станет одним из любимых.

Идея приготовления вкусных бутербродов с фаршем опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

батон или багет – 1 шт.

фарш – 300 г

яйцо – 1 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

соль – по вкусу

перец – по вкусу

твердый сыр – 100-150 г

кетчуп или соус – по желанию

Способ приготовления:

1. Нарежьте батон или багет порционными ломтями средней толщины.

2. В миске смешайте фарш с яйцом, измельченным чесноком, солью и перцем до однородной консистенции.

3. Равномерно распределите подготовленную мясную массу на каждый кусок хлеба.

4. Сверху выложите натертый сыр, чтобы образовалась плотная сырная шапка.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выложите бутерброды на противень.

6. Выпекайте примерно 15 минут, пока фарш полностью приготовится, а сыр расплавится и подрумянится.

7. По желанию добавьте сверху немного кетчупа или любимого соуса перед подачей.

8. Готовые бутерброды получаются сочными внутри и румяными снаружи.

