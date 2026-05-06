Трендовые бутерброды с фаршем в духовке: как приготовить
Когда нужно быстро приготовить что-то сытное и горячее, простые рецепты выручают лучше всего. Бутерброды с фаршем в духовке – именно такой вариант. Они готовятся за считанные минуты и подходят как для перекуса, так и для ужина. Минимум ингредиентов и понятный процесс – все, что нужно. Сделайте один раз, и этот рецепт станет одним из любимых.
Идея приготовления вкусных бутербродов с фаршем опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- батон или багет – 1 шт.
- фарш – 300 г
- яйцо – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- твердый сыр – 100-150 г
- кетчуп или соус – по желанию
Способ приготовления:
1. Нарежьте батон или багет порционными ломтями средней толщины.
2. В миске смешайте фарш с яйцом, измельченным чесноком, солью и перцем до однородной консистенции.
3. Равномерно распределите подготовленную мясную массу на каждый кусок хлеба.
4. Сверху выложите натертый сыр, чтобы образовалась плотная сырная шапка.
5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выложите бутерброды на противень.
6. Выпекайте примерно 15 минут, пока фарш полностью приготовится, а сыр расплавится и подрумянится.
7. По желанию добавьте сверху немного кетчупа или любимого соуса перед подачей.
8. Готовые бутерброды получаются сочными внутри и румяными снаружи.
