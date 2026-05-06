Трендовые бутерброды с фаршем в духовке: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Когда нужно быстро приготовить что-то сытное и горячее, простые рецепты выручают лучше всего. Бутерброды с фаршем в духовке – именно такой вариант. Они готовятся за считанные минуты и подходят как для перекуса, так и для ужина. Минимум ингредиентов и понятный процесс – все, что нужно. Сделайте один раз, и этот рецепт станет одним из любимых.

Идея приготовления вкусных бутербродов с фаршем опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

  • батон или багет – 1 шт.
  • фарш – 300 г
  • яйцо – 1 шт.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • твердый сыр – 100-150 г
  • кетчуп или соус – по желанию

Способ приготовления:

1. Нарежьте батон или багет порционными ломтями средней толщины.

2. В миске смешайте фарш с яйцом, измельченным чесноком, солью и перцем до однородной консистенции.

3. Равномерно распределите подготовленную мясную массу на каждый кусок хлеба.

4. Сверху выложите натертый сыр, чтобы образовалась плотная сырная шапка.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выложите бутерброды на противень.

6. Выпекайте примерно 15 минут, пока фарш полностью приготовится, а сыр расплавится и подрумянится.

7. По желанию добавьте сверху немного кетчупа или любимого соуса перед подачей.

8. Готовые бутерброды получаются сочными внутри и румяными снаружи.

