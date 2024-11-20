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Трендовый десерт из хурмы, который уже покорил соцсети: получится воздушным и вкусным
С наступлением первых холодов на главную кулинарную сцену выходит хурма. Там она занимает центральное место как среди всех сезонных фруктов, так и среди основных компонентов приготовления разнообразных десертов.
Хурма – очень вкусный и полезный фрукт, поэтому он обязательно должен быть в рационе у каждого человека, пока длится его сезон. Как приготовить трендовый десерт в этом году с хурмой, в Instagram рассказала фудблогерВалерия Велигура.
Ингредиенты
- Хурма – 3 шт
- Какао – 20-30 гр
- Мед – 2-3 ст.л.
- Молоко – 400 мл
Способ приготовления
1. Вынимаем мякоть хурмы.
2. Добавляем какао, мед, холодное молоко и тщательно пробиваем блендером.
3. Разливаем по формам/стаканам и убираем в холодильник на несколько часов или на ночь.
4. Украшаем и подаем на стол.
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