С наступлением сезона клубники самое время готовить легкие и эффектные десерты. Меренговый рулет уже несколько сезонов остается одним из самых популярных домашних лакомств благодаря нежной текстуре и свежему ягодному вкусу. Хрустящая снаружи меренга, воздушный крем и сочная клубника создают идеальное сочетание для праздничного стола или семейного чаепития. Несмотря на изысканный вид, готовится такой десерт значительно проще, чем может показаться.

Идея приготовления вкусного меренгового рулета с клубникой опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты для меренги:

яичные белки – 190 г

сахарная пудра – 300 г

лимонный сок – 0,5 ч. л.

соль – щепотка

кукурузный крахмал – 30 г

цедра одного апельсина

Для крема:

крем-сыр – 250 г

сливки 33% – 100 г

сахарная пудра – 50 г

Для начинки и декора:

клубника – 250 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления меренги используйте только чистую и сухую посуду. Даже небольшое количество влаги может повлиять на качество взбивания белков.

2. К белкам добавьте соль и лимонный сок. Начните взбивать миксером до образования легкой пены.

3. Постепенно, небольшими порциями, всыпайте сахарную пудру, продолжая взбивать массу примерно 10 минут. В результате она должна стать густой, плотной и блестящей.

4. Добавьте кукурузный крахмал и мелко натертую апельсиновую цедру. Аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой.

5. Готовую меренговую массу выложите на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределите в прямоугольный пласт. Выпекайте в разогретой до 150 градусов духовке примерно 30 минут.

6. После выпекания оставьте корж на несколько минут для остывания. Затем переверните его на чистый лист пергамента и осторожно снимите бумагу, на которой меренга выпекалась.

7. Для крема взбейте крем-сыр, сливки и сахарную пудру до однородной пышной консистенции.

8. Распределите большую часть крема по поверхности меренгового коржа, оставив немного для украшения. Клубнику нарежьте небольшими кусочками и равномерно выложите сверху.

9. Осторожно сформируйте рулет, помогая себе пергаментом. Верх десерта украсьте кремом и свежей клубникой.

10. Перед подачей поставьте меренговый рулет в холодильник на несколько часов. После охлаждения десерт будет хорошо держать форму, а его вкус станет еще более насыщенным и гармоничным.

