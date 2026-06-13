Кабачки остаются одним из самых популярных сезонных овощей, ведь из них можно приготовить не только гарниры, но и оригинальные закуски. Особую популярность сейчас приобретают теплые салаты из запеченных овощей с ароматными соусами. Такое блюдо получается легким, но в то же время сытным, а готовится из доступных ингредиентов. Этот рецепт станет отличной идеей для обеда, ужина или праздничного стола.

Идея приготовления трендового салата из кабачков опубликована на странице фудблогерши shlomadaria в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 небольшой

шампиньоны – 250 г

чеснок – 1 головка

укроп – 1 пучок

греческий йогурт – 120 г

соевый соус – 1 ст.л.

Для подачи по желанию:

грецкие орехи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок хорошо вымойте и нарежьте кружочками средней толщины.

2. Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментом для выпечки.

3. Рядом выложите шампиньоны и головку чеснока, предварительно срезав верхушку.

4. Запекайте овощи и грибы в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15–20 минут. Кабачки должны стать мягкими и слегка подрумяниться.

5. Для приготовления соуса положите в чашу блендера укроп, греческий йогурт, запеченные зубчики чеснока и соевый соус.

6. Измельчите ингредиенты до однородной кремообразной консистенции.

7. Готовые кабачки и шампиньоны переложите в салатник или на плоскую тарелку.

8. Полейте овощи ароматным соусом и аккуратно перемешайте.

9. По желанию посыпьте блюдо измельченными грецкими орехами перед подачей.

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