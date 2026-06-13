Трендовый салат-закуска из кабачка: с грибами и чесноком
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Кабачки остаются одним из самых популярных сезонных овощей, ведь из них можно приготовить не только гарниры, но и оригинальные закуски. Особую популярность сейчас приобретают теплые салаты из запеченных овощей с ароматными соусами. Такое блюдо получается легким, но в то же время сытным, а готовится из доступных ингредиентов. Этот рецепт станет отличной идеей для обеда, ужина или праздничного стола.
Идея приготовления трендового салата из кабачков опубликована на странице фудблогерши shlomadaria в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 небольшой
- шампиньоны – 250 г
- чеснок – 1 головка
- укроп – 1 пучок
- греческий йогурт – 120 г
- соевый соус – 1 ст.л.
Для подачи по желанию:
- грецкие орехи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок хорошо вымойте и нарежьте кружочками средней толщины.
2. Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментом для выпечки.
3. Рядом выложите шампиньоны и головку чеснока, предварительно срезав верхушку.
4. Запекайте овощи и грибы в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15–20 минут. Кабачки должны стать мягкими и слегка подрумяниться.
5. Для приготовления соуса положите в чашу блендера укроп, греческий йогурт, запеченные зубчики чеснока и соевый соус.
6. Измельчите ингредиенты до однородной кремообразной консистенции.
7. Готовые кабачки и шампиньоны переложите в салатник или на плоскую тарелку.
8. Полейте овощи ароматным соусом и аккуратно перемешайте.
9. По желанию посыпьте блюдо измельченными грецкими орехами перед подачей.
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