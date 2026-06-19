Треугольники из лаваша с тягучей сырной начинкой: готовятся за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
Треугольники из лаваша с тягучей сырной начинкой: готовятся за считанные минуты
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Лаваш уже давно стал универсальным продуктом для быстрых домашних блюд. Его используют для приготовления рулетов, закусок и горячих перекусов. Особенно вкусными получаются треугольники с творожной начинкой, которые после обжаривания приобретают аппетитную хрустящую корочку. Такая закуска хороша как в горячем виде, так и после остывания.

Идея приготовления хрустящих треугольников из лаваша опубликована на странице фудблогера viktoriia gotue в Instagram.

Треугольники из лаваша с тягучей сырной начинкой: готовятся за считанные минуты

Ингредиенты:

  • кисломолочный сыр – 300 г
  • твёрдый сыр – 150 г
  • зелень – по вкусу
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • сметана – 1-2 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • лаваш – 1 упаковка

Способ приготовления:

Треугольники из лаваша с тягучей сырной начинкой: готовятся за считанные минуты

1. Переложите творог в глубокую миску.

2. Твёрдый сыр натрите на тёрке и добавьте к творогу.

Треугольники из лаваша с тягучей сырной начинкой: готовятся за считанные минуты

3. Измельчите зелень и чеснок, после чего смешайте их с основной массой.

4. Добавьте сметану, соль и перец по вкусу.

5. Тщательно перемешайте начинку до однородной консистенции.

Треугольники из лаваша с тягучей сырной начинкой: готовятся за считанные минуты

6. Нарежьте лаваш длинными полосками одинаковой ширины.

7. На край каждой полоски выложите порцию творожной начинки.

8. Заворачивайте лаваш треугольником, последовательно складывая его по всей длине полоски.

Треугольники из лаваша с тягучей сырной начинкой: готовятся за считанные минуты

9. Разогрейте сухую сковороду без добавления масла.

10. Обжарьте треугольники с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты