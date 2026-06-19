Лаваш уже давно стал универсальным продуктом для быстрых домашних блюд. Его используют для приготовления рулетов, закусок и горячих перекусов. Особенно вкусными получаются треугольники с творожной начинкой, которые после обжаривания приобретают аппетитную хрустящую корочку. Такая закуска хороша как в горячем виде, так и после остывания.

Идея приготовления хрустящих треугольников из лаваша опубликована на странице фудблогера viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты:

кисломолочный сыр – 300 г

твёрдый сыр – 150 г

зелень – по вкусу

чеснок – 1-2 зубчика

сметана – 1-2 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

лаваш – 1 упаковка

Способ приготовления:

1. Переложите творог в глубокую миску.

2. Твёрдый сыр натрите на тёрке и добавьте к творогу.

3. Измельчите зелень и чеснок, после чего смешайте их с основной массой.

4. Добавьте сметану, соль и перец по вкусу.

5. Тщательно перемешайте начинку до однородной консистенции.

6. Нарежьте лаваш длинными полосками одинаковой ширины.

7. На край каждой полоски выложите порцию творожной начинки.

8. Заворачивайте лаваш треугольником, последовательно складывая его по всей длине полоски.

9. Разогрейте сухую сковороду без добавления масла.

10. Обжарьте треугольники с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: