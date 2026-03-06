Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Треугольники из лаваша за 15 минут: нужно просто пожарить на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
837
Лаваш – идеальная основа для разнообразных перекусов. Можно приготовить ленивые треугольники на скорую руку. Для начинки используйте отварные яйца и сыр.

Идея приготовления ленивых треугольников из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты (на 7-8 шт.):

  • лаваш – 2 листа
  • яйца вареные – 4 шт.
  • творог – 100 г
  • сметана – 3-4 ст.л.
  • зелень

Способ приготовления:

1. Для начинки вареные яйца мелко нарезать.

2. Соединить с натертым сыром, зеленью и сметаной.

3. На полоски из лаваша выложить начинку.

4. Завернуть в трубочки – должно получиться 7-8 штук.

5. Затем на сухой сковороде подсушить с обеих сторон.

