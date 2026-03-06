Все рецепты
Треугольники из лаваша за 15 минут: нужно просто пожарить на сковородке
Лаваш – идеальная основа для разнообразных перекусов. Можно приготовить ленивые треугольники на скорую руку. Для начинки используйте отварные яйца и сыр.
Идея приготовления ленивых треугольников из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты (на 7-8 шт.):
- лаваш – 2 листа
- яйца вареные – 4 шт.
- творог – 100 г
- сметана – 3-4 ст.л.
- зелень
Способ приготовления:
1. Для начинки вареные яйца мелко нарезать.
2. Соединить с натертым сыром, зеленью и сметаной.
3. На полоски из лаваша выложить начинку.
4. Завернуть в трубочки – должно получиться 7-8 штук.
5. Затем на сухой сковороде подсушить с обеих сторон.
