Сырники – блюдо, которое умеет готовить каждый. Но, очень часто сырники горят, распадаются, получаются сырыми внутри. Чтобы этого не происходили, нужно знать, чтобы сырники получились идеальной формы и структуры.

Кулинар назвал в Instagram три ошибки, которые портят сырники и о которых вы могли не знать.

3 ошибки при приготовлении сырников:

Мокрый творог

Если в твороге много влаги или яиц — сырники разлазятся, становятся жидкими внутри.

Решение: отожмите через марлю, если влажный.

Слишком много муки

Хочется "зафиксировать" жидкое тесто — и начинаем сыпать муку. В результате имеем пирожные, а не сырники.

Низкая температура сковороды

Часто сырники прилипают или "расползаются", потому что сковорода недостаточно горячая.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: