Три ошибки при приготовлении сырников, которые допускают все
Сырники – блюдо, которое умеет готовить каждый. Но, очень часто сырники горят, распадаются, получаются сырыми внутри. Чтобы этого не происходили, нужно знать, чтобы сырники получились идеальной формы и структуры.
Кулинар назвал в Instagram три ошибки, которые портят сырники и о которых вы могли не знать.
3 ошибки при приготовлении сырников:
Мокрый творог
Если в твороге много влаги или яиц — сырники разлазятся, становятся жидкими внутри.
Решение: отожмите через марлю, если влажный.
Слишком много муки
Хочется "зафиксировать" жидкое тесто — и начинаем сыпать муку. В результате имеем пирожные, а не сырники.
Низкая температура сковороды
Часто сырники прилипают или "расползаются", потому что сковорода недостаточно горячая.
