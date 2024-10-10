Трубочки из лаваша с вкусной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальным вариантом для этого будет лаваш, который можно готовить с разными начинкам. К тому же лаваш можно запекать, жарить на сковороде и гриле.

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Сытные трубочки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных трубочек из лаваша, с начинкой из колбасы, сыра и овощей.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • лаваш
  • колбаса
  • сыр
  • помидор
  • зелень
  • майонез или сливочный сыр
  • яйца
  • подсолнечное или сливочное масло для жарки рулетиков

Способ приготовления:

1. Натрите колбасу и сыр, порежьте мелко помидоры, зелень, добавьте майонез, перемешайте.

Начинка для лаваша

2. Выложите в лаваш начинку, сверните трубочкой.

Приготовление блюда

3. Обмокните в яичной смеси и обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

Готовые трубочки

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