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Трубочки из лаваша с вкусной начинкой: рецепт блюда для перекуса
Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальным вариантом для этого будет лаваш, который можно готовить с разными начинкам. К тому же лаваш можно запекать, жарить на сковороде и гриле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных трубочек из лаваша, с начинкой из колбасы, сыра и овощей.
Ингредиенты:
- лаваш
- колбаса
- сыр
- помидор
- зелень
- майонез или сливочный сыр
- яйца
- подсолнечное или сливочное масло для жарки рулетиков
Способ приготовления:
1. Натрите колбасу и сыр, порежьте мелко помидоры, зелень, добавьте майонез, перемешайте.
2. Выложите в лаваш начинку, сверните трубочкой.
3. Обмокните в яичной смеси и обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
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