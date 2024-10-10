Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальным вариантом для этого будет лаваш, который можно готовить с разными начинкам. К тому же лаваш можно запекать, жарить на сковороде и гриле.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных трубочек из лаваша, с начинкой из колбасы, сыра и овощей.

Ингредиенты:

лаваш

колбаса

сыр

помидор

зелень

майонез или сливочный сыр

яйца

подсолнечное или сливочное масло для жарки рулетиков

Способ приготовления:

1. Натрите колбасу и сыр, порежьте мелко помидоры, зелень, добавьте майонез, перемешайте.

2. Выложите в лаваш начинку, сверните трубочкой.

3. Обмокните в яичной смеси и обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

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