Трубочки из лаваша за 15 минут: добавьте курицу и сыр

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
429
В лаваш можно завернуть разнообразную вкусную начинку. Например, курицу с сыром. Сформируйте обычные трубочки и пожарите их до хрустящей корочки – получится очень простой и сытный перекус.

Идея приготовления сытных трубочек из лаваша с курицей опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты на 1 порцию:

  • куриное филе – 150 г
  • масло для жарки – 5 г
  • сыр твердый – 30 г
  • греческий йогурт – 1 ст.л.
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • лаваш – 50 г
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Куриное филе мелко нарезать.

2. Обжарить на небольшом количестве масла до золотистой корочки.

3. Горячее мясо смешать с тертым сыром, греческим йогуртом и соевым соусом.

4. Выложить начинку на лаваш.

5. Свернуть рулетом, смазать соусом, посыпать кунжутом и запечь до хрустящей корочки в духовке, аэрогриле или поджарить на сухой сковороде.

