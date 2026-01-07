В лаваш можно завернуть разнообразную вкусную начинку. Например, курицу с сыром. Сформируйте обычные трубочки и пожарите их до хрустящей корочки – получится очень простой и сытный перекус.

Идея приготовления сытных трубочек из лаваша с курицей опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты на 1 порцию:

куриное филе – 150 г

масло для жарки – 5 г

сыр твердый – 30 г

греческий йогурт – 1 ст.л.

соевый соус – 1 ст.л.

лаваш – 50 г

кунжут

Способ приготовления:

1. Куриное филе мелко нарезать.

2. Обжарить на небольшом количестве масла до золотистой корочки.

3. Горячее мясо смешать с тертым сыром, греческим йогуртом и соевым соусом.

4. Выложить начинку на лаваш.

5. Свернуть рулетом, смазать соусом, посыпать кунжутом и запечь до хрустящей корочки в духовке, аэрогриле или поджарить на сухой сковороде.

