Трубочки из лаваша за 15 минут: добавьте курицу и сыр
В лаваш можно завернуть разнообразную вкусную начинку. Например, курицу с сыром. Сформируйте обычные трубочки и пожарите их до хрустящей корочки – получится очень простой и сытный перекус.
Идея приготовления сытных трубочек из лаваша с курицей опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.
Ингредиенты на 1 порцию:
- куриное филе – 150 г
- масло для жарки – 5 г
- сыр твердый – 30 г
- греческий йогурт – 1 ст.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- лаваш – 50 г
- кунжут
Способ приготовления:
1. Куриное филе мелко нарезать.
2. Обжарить на небольшом количестве масла до золотистой корочки.
3. Горячее мясо смешать с тертым сыром, греческим йогуртом и соевым соусом.
4. Выложить начинку на лаваш.
5. Свернуть рулетом, смазать соусом, посыпать кунжутом и запечь до хрустящей корочки в духовке, аэрогриле или поджарить на сухой сковороде.
