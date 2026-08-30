Трудно поверить, что это обычная курица: филе, как буженина, - вкуснее магазинной колбасы

Куриное филе можно приготовить так, чтобы оно получилось сочным, ароматным и напоминало домашнюю буженину. Такое мясо хорошо подходит не только к гарниру или салату, но и для бутербродов. Главное – правильно замариновать курицу и не пересушить ее в духовке.

Редакция FoodOboz раскроет главные секреты приготовления нежного и сочного филе.

Как запечь куриное филе, чтобы оно было сочным

Куриная грудка почти не содержит жира, поэтому при запекании ее легко пересушить. Чтобы этого не произошло, перед приготовлением филе нужно хорошо замариновать.

Для маринада можно использовать кетчуп, сметану, горчицу, мед, масло и специи. Соус придаст мясу аромат, а мед поможет получить красивую румяную корочку.

Ещё один важный момент – не стоит сразу запекать курицу открытой. Сначала её лучше завернуть в фольгу или пергамент. Так мясо сохранит больше влаги и не станет сухим.

Куриное филе как буженина в духовке

Ингредиенты:

2 куриных грудки

2 ст.л. растительного масла

3 ст.л. кетчупа

2 ст.л. сметаны

1 ст.л. горчицы

1 ч.л. меда

1 ч.л. сушеного чеснока

специи для курицы по вкусу

соль по вкусу

Как приготовить куриное филе:

1. Куриное филе промойте, просушите бумажным полотенцем и удалите лишние прожилки.

2. В отдельной миске смешайте растительное масло, кетчуп, сметану, горчицу, мед, сушеный чеснок и специи. По желанию можно добавить немного свежего чеснока.

3. Обмажьте куриное филе маринадом со всех сторон. Положите мясо в контейнер или миску, накройте и поставьте в холодильник как минимум на 1 час. Еще лучше оставить его мариноваться на 2-3 часа.

4. После этого разогрейте духовку до 180 градусов. Заверните каждую грудку в фольгу или пергамент. Важно, чтобы упаковка была достаточно плотной и не пропускала сок.

5. Запекайте филе примерно 20 минут. Затем осторожно разверните фольгу и верните мясо в духовку ещё на 10–15 минут. За это время сверху образуется румяная корочка.

6. Готовое филе следует немного остудить, а затем нарезать тонкими ломтиками. В таком виде оно прекрасно подходит для бутербродов и может стать вкусной заменой магазинной колбасе.

7. Также куриную грудку можно приготовить в аэрогриле. В этом случае фольга не нужна, но филе желательно перевернуть в процессе запекания.

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