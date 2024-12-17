"Царская Шуба": как приготовить проевшееся блюдо по-новому

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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'Царская Шуба': как приготовить проевшееся блюдо по-новому

Салат "Шуба" – один из самых простых и вкусных домашних салатов, который каждая хозяйка готовить по-своему, добавляя новые, яркие ингредиенты, которые придадут блюду яркого вкуса, например, красную рыбу вместо сельди.

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Салат ''Шуба''

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусной "Шубой" с икрой лосося, которая и придаст блюдо оригинального вкуса.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Картофель – 2 средних шт
  • Филе сельди – 300 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Лук – 1 шт (маринованный)
  • Икра с лососем – 160 г
  • Свекла – 1-2 шт.
  • Майонез, соль

Способ приготовления:

1. Овощи запеките, натрите.

Овощи для салата

2. Лук замаринуйте.

Маринованный лук

3. Сельдь порежьте кубиком.

Сельдь для салата

4. Соберите салат слоями: овощи, сельдь, лук, и перемазывайте каждый слой соусом из майонеза с икрой лосося.

Соус для салата

5. Сверху присыпьте салат тертым яйцом.

Готовая ''Шуба''

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