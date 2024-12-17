Салат "Шуба" – один из самых простых и вкусных домашних салатов, который каждая хозяйка готовить по-своему, добавляя новые, яркие ингредиенты, которые придадут блюду яркого вкуса, например, красную рыбу вместо сельди.

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Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусной "Шубой" с икрой лосося, которая и придаст блюдо оригинального вкуса.

Ингредиенты:

Картофель – 2 средних шт

Филе сельди – 300 г

Морковь – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Лук – 1 шт (маринованный)

Икра с лососем – 160 г

Свекла – 1-2 шт.

Майонез, соль

Способ приготовления:

1. Овощи запеките, натрите.

2. Лук замаринуйте.

3. Сельдь порежьте кубиком.

4. Соберите салат слоями: овощи, сельдь, лук, и перемазывайте каждый слой соусом из майонеза с икрой лосося.

5. Сверху присыпьте салат тертым яйцом.

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