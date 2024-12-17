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"Царская Шуба": как приготовить проевшееся блюдо по-новому
Салат "Шуба" – один из самых простых и вкусных домашних салатов, который каждая хозяйка готовить по-своему, добавляя новые, яркие ингредиенты, которые придадут блюду яркого вкуса, например, красную рыбу вместо сельди.
Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусной "Шубой" с икрой лосося, которая и придаст блюдо оригинального вкуса.
Ингредиенты:
- Картофель – 2 средних шт
- Филе сельди – 300 г
- Морковь – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Лук – 1 шт (маринованный)
- Икра с лососем – 160 г
- Свекла – 1-2 шт.
- Майонез, соль
Способ приготовления:
1. Овощи запеките, натрите.
2. Лук замаринуйте.
3. Сельдь порежьте кубиком.
4. Соберите салат слоями: овощи, сельдь, лук, и перемазывайте каждый слой соусом из майонеза с икрой лосося.
5. Сверху присыпьте салат тертым яйцом.
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