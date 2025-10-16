Видео дня
"Царские пальчики" из фарша: самый простой рецепт сытной закуски
Мясной фарш – лучший продукт для приготовления вкусных мясных котлет, а также бризолей, закусок. Еще из них получится вкусные тефтели, начинка для зраз.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных "пальчиков" из фарша, которые будут вкуснее за котлеты.
Ингредиенты:
- Фарш 500 г
- Картофель 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Специи
Кляр:
- Яйца 2 шт.
- Мука 2-3 ст. л.
- Молоко
Способ приготовления:
1. Добавьте в фарш специи, тертый картофель, морковь, лук, перемешайте.
2. Сформируйте "пальчики", обмокните в кляр из яиц, молока и муки.
3. Обжарьте до готовности.
