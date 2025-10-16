Мясной фарш – лучший продукт для приготовления вкусных мясных котлет, а также бризолей, закусок. Еще из них получится вкусные тефтели, начинка для зраз.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных "пальчиков" из фарша, которые будут вкуснее за котлеты.

Ингредиенты:

Фарш 500 г

Картофель 1 шт.

Морковь 1 шт.

Лук 1 шт.

Специи

Кляр:

Яйца 2 шт.

Мука 2-3 ст. л.

Молоко

Способ приготовления:

1. Добавьте в фарш специи, тертый картофель, морковь, лук, перемешайте.

2. Сформируйте "пальчики", обмокните в кляр из яиц, молока и муки.

3. Обжарьте до готовности.

