Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
'Царские пальчики' из фарша: самый простой рецепт сытной закуски

Мясной фарш – лучший продукт для приготовления вкусных мясных котлет, а также бризолей, закусок. Еще из них получится вкусные тефтели, начинка для зраз.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных "пальчиков" из фарша, которые будут вкуснее за котлеты. 

Ингредиенты:

  • Фарш 500 г
  • Картофель 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Специи

Кляр:

  • Яйца 2 шт.
  • Мука 2-3 ст. л.
  • Молоко

Способ приготовления: 

1. Добавьте в фарш специи, тертый картофель, морковь, лук, перемешайте.

2. Сформируйте "пальчики", обмокните в кляр из яиц, молока и муки. 

3. Обжарьте до готовности.

