Цыпленок тапака: как приготовить блюдо, чтобы не стыдно было подать его на Новый год
Цыпленок тапака – это национальное основное блюдо грузинской кухни в виде молодого цыпленка, жареного на сковороде под прессом. Уникальность этого блюда состоит в том, что каждая порция равна одному цыпленку.
Шеф-повар Лиза Глинская в Instagram рассказала, как приготовить цыпленка тапака так, чтобы блюдо было не стыдно подать даже на новогодний стол. Как оказалось, при правильном соблюдении технологии приготовления лакомиться им будут абсолютно все.
Ингредиенты
- Цыпленок – 500-600 гр
- Масло – 60-80 мл
- Сливочное масло – 30 гр
- Чеснок – 3-4 зуб
- Перец черный
- Соль
Способ приготовления
1.Промойте и просушите цыпленка.
2.Приготовьте маринад. Смешайте воду, соль, растительное масло и черный перец. Промажьте им цыпленка.
3.Накройте миску с цыпленком пищевой пленкой и отставьте на 2-3 часа, оно должно хорошо промариноваться.
4. Приготовьте чесночную заправку. Очистите 3-4 зубчика чеснока, добавьте к нему масло и пробейте все погружным блендером.
5. Разогрейте сковороду, налейте масло и выложите на него цыпленка, накройте тарелкой, а сверху поставьте кастрюлю с водой (груз).
6. Сделайте среднюю температуру и жарьте 5-6 минут с одной стороны до золотистой корочки и с другой стороны 6-7 минут.
7. Чтобы проверить готовность цыпленка, сделайте надрез ножом в грудной части, если выделяется светлый сок без сукровицы – цыпленок готов.
8. Полейте цыпленка чесночной пастой с обеих сторон, не снимая с плиты.
9. Добавьте в сковороду сливочное масло и прожарьте его еще по 1-2 минуты с обеих сторон с помощью груза (кастрюли с водой).
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