Цыпленок тапака – это национальное основное блюдо грузинской кухни в виде молодого цыпленка, жареного на сковороде под прессом. Уникальность этого блюда состоит в том, что каждая порция равна одному цыпленку.

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Шеф-повар Лиза Глинская в Instagram рассказала, как приготовить цыпленка тапака так, чтобы блюдо было не стыдно подать даже на новогодний стол. Как оказалось, при правильном соблюдении технологии приготовления лакомиться им будут абсолютно все.

Ингредиенты

Цыпленок – 500-600 гр

Масло – 60-80 мл

Сливочное масло – 30 гр

Чеснок – 3-4 зуб

Перец черный

Соль

Способ приготовления

1.Промойте и просушите цыпленка.

2.Приготовьте маринад. Смешайте воду, соль, растительное масло и черный перец. Промажьте им цыпленка.

3.Накройте миску с цыпленком пищевой пленкой и отставьте на 2-3 часа, оно должно хорошо промариноваться.

4. Приготовьте чесночную заправку. Очистите 3-4 зубчика чеснока, добавьте к нему масло и пробейте все погружным блендером.

5. Разогрейте сковороду, налейте масло и выложите на него цыпленка, накройте тарелкой, а сверху поставьте кастрюлю с водой (груз).

6. Сделайте среднюю температуру и жарьте 5-6 минут с одной стороны до золотистой корочки и с другой стороны 6-7 минут.

7. Чтобы проверить готовность цыпленка, сделайте надрез ножом в грудной части, если выделяется светлый сок без сукровицы – цыпленок готов.

8. Полейте цыпленка чесночной пастой с обеих сторон, не снимая с плиты.

9. Добавьте в сковороду сливочное масло и прожарьте его еще по 1-2 минуты с обеих сторон с помощью груза (кастрюли с водой).

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