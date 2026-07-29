Турецкий салат из помидоров – это легкая и сочная летняя закуска, которую можно приготовить всего за несколько минут. Его особенность заключается в простой заправке, которая прекрасно подчеркивает вкус свежих овощей. Такой салат хорошо сочетается со свежим хлебом, мясными блюдами или может стать самостоятельным легким блюдом. В сезон помидоров этот рецепт точно стоит принять во внимание.

Идея приготовления турецкого салата из помидоров опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

крупные розовые помидоры – 2 шт.

зеленый салатный перец – 1 шт.

синий лук – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

Для заправки:

соевый соус – 2 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

оливковое масло – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Чтобы легко очистить помидоры, сделайте на них небольшие крестообразные надрезы и залейте кипятком примерно на одну минуту. После этого кожица снимается очень легко.

2. Очищенные помидоры нарежьте крупными кусочками и переложите в глубокую миску. Не стоит измельчать их слишком мелко, ведь они должны оставаться сочными и сохранять свою текстуру.

3. Синий лук нарежьте тонкими полукольцами, добавьте соль и слегка помять руками. Это поможет сделать его мягче и менее резким на вкус.

4. Затем нарежьте зеленый салатный перец тонкими полосками и добавьте его к остальным ингредиентам.

5. Для приготовления заправки смешайте соевый соус, лимонный сок и оливковое масло. Тщательно перемешайте смесь и полейте ею овощи.

6. Аккуратно перемешайте салат, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись ароматной заправкой. Перед подачей можно оставить его на несколько минут, чтобы овощи успели отдать свой сок.

7. Турецкий салат из помидоров традиционно подают со свежим хрустящим хлебом. Особенно вкусно макать кусочки хлеба в ароматный соус, который образуется на дне тарелки после смешивания овощей с заправкой.

8. Эта простая летняя закуска станет прекрасным дополнением к повседневному меню. Для её приготовления не нужны сложные продукты, она готовится буквально за семь минут и позволяет по-новому раскрыть вкус сезонных помидоров.

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