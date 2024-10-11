Тушеная капуста с куриным мясом в рукаве: самый простой рецепт сытного и бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт капусты

Белокачанная капуста – универсальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, а также голубцов, борща. Еще ее можно просто вкусно тушить с мясом, овощами, грибами и бобовыми. 

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Как вкусно приготовить капусту

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с куриным мясом в рукаве. 

Рецепт капусты с мясом

Ингредиенты:

  • куриные голени 800 г
  • капуста 800 г
  • лук 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • томатное пюре или томатная паста 2 ст.л
  • вода 70 мл
  • петрушка, укроп
  • подсолнечное масло (2 ст.л в капусту и 2 ст.л в мясо)
  • соль, специи
  • чеснок 3 зуб. 

Способ приготовления: 

1. Капусту нашинкуйте, переложите в рукав для запекания.

Капуста для блюда

2. Туда же всыпьте нарезанный лук и натертую морковь. Добавить томатное пюре или пасту, влейте воду и подсолнечное масло. Всыпьте соль, специи и нарезанную зелень. Заверните рукав и перемешайте все ингредиенты.

Капуста с овощами и соусом

3. Мясо переложите в миску, всыпьте соль, специи, тертый чеснок и полейте маслом. Переложите мясо в рукав поверх овощей, завяжите рукав для запекания.

Мясо со специями

4. Готовьте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 50 минут. Достаньте блюдо из духовки, разрежьте рукав и готовьте еще 15-20 минут до готовности.

Готовая капуста с мясом

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