Тушеная капуста с куриным мясом в рукаве: самый простой рецепт сытного и бюджетного блюда
Белокачанная капуста – универсальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, а также голубцов, борща. Еще ее можно просто вкусно тушить с мясом, овощами, грибами и бобовыми.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с куриным мясом в рукаве.
Ингредиенты:
- куриные голени 800 г
- капуста 800 г
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- томатное пюре или томатная паста 2 ст.л
- вода 70 мл
- петрушка, укроп
- подсолнечное масло (2 ст.л в капусту и 2 ст.л в мясо)
- соль, специи
- чеснок 3 зуб.
Способ приготовления:
1. Капусту нашинкуйте, переложите в рукав для запекания.
2. Туда же всыпьте нарезанный лук и натертую морковь. Добавить томатное пюре или пасту, влейте воду и подсолнечное масло. Всыпьте соль, специи и нарезанную зелень. Заверните рукав и перемешайте все ингредиенты.
3. Мясо переложите в миску, всыпьте соль, специи, тертый чеснок и полейте маслом. Переложите мясо в рукав поверх овощей, завяжите рукав для запекания.
4. Готовьте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 50 минут. Достаньте блюдо из духовки, разрежьте рукав и готовьте еще 15-20 минут до готовности.
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