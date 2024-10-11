Белокачанная капуста – универсальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, а также голубцов, борща. Еще ее можно просто вкусно тушить с мясом, овощами, грибами и бобовыми.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с куриным мясом в рукаве.

Ингредиенты:

куриные голени 800 г

капуста 800 г

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

томатное пюре или томатная паста 2 ст.л

вода 70 мл

петрушка, укроп

подсолнечное масло (2 ст.л в капусту и 2 ст.л в мясо)

соль, специи

чеснок 3 зуб.

Способ приготовления:

1. Капусту нашинкуйте, переложите в рукав для запекания.

2. Туда же всыпьте нарезанный лук и натертую морковь. Добавить томатное пюре или пасту, влейте воду и подсолнечное масло. Всыпьте соль, специи и нарезанную зелень. Заверните рукав и перемешайте все ингредиенты.

3. Мясо переложите в миску, всыпьте соль, специи, тертый чеснок и полейте маслом. Переложите мясо в рукав поверх овощей, завяжите рукав для запекания.

4. Готовьте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 50 минут. Достаньте блюдо из духовки, разрежьте рукав и готовьте еще 15-20 минут до готовности.

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