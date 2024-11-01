Тушеная капуста – блюдо, которое умеет готовить каждый, ведь это и одно из самых простых блюд. Все что нужно сделать – нарезать мелко капусту, обжарить, добавить овощи и соус, притушить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной тушеной капусты, с мясом, морковью и черносливом.

Ингредиенты:

капуста 1 маленькая

любимое мясо 300 г

морковь 1 шт

лук 1 шт

чернослив 3 шт

чеснок 2 зубчика

томатная паста 1 ст.л

специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо обжарьте на большом огне до золотистости. Добавьте лук, жарьте еще 5 минут.

2. Добавьте натертую морковь, мелко нарезанный чеснок и жарьте еще несколько минут.

3. После добавляем капусту, чернослив, томатную пасту и специи, залейте водой и тушите около 30-40 минут до готовности.

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