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Тушеная капуста с мясом и черносливом: рецепт вкусного и бюджетного блюда
Тушеная капуста – блюдо, которое умеет готовить каждый, ведь это и одно из самых простых блюд. Все что нужно сделать – нарезать мелко капусту, обжарить, добавить овощи и соус, притушить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной тушеной капусты, с мясом, морковью и черносливом.
Ингредиенты:
- капуста 1 маленькая
- любимое мясо 300 г
- морковь 1 шт
- лук 1 шт
- чернослив 3 шт
- чеснок 2 зубчика
- томатная паста 1 ст.л
- специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо обжарьте на большом огне до золотистости. Добавьте лук, жарьте еще 5 минут.
2. Добавьте натертую морковь, мелко нарезанный чеснок и жарьте еще несколько минут.
3. После добавляем капусту, чернослив, томатную пасту и специи, залейте водой и тушите около 30-40 минут до готовности.
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