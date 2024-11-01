Тушеная капуста с мясом и черносливом: рецепт вкусного и бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт капусты

Тушеная капуста – блюдо, которое умеет готовить каждый, ведь это и одно из самых простых блюд. Все что нужно сделать – нарезать мелко капусту, обжарить, добавить овощи и соус, притушить. 

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Как вкусно приготовить капусту

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной тушеной капусты, с мясом, морковью и черносливом. 

Рецепт капусты

Ингредиенты: 

  • капуста 1 маленькая
  • любимое мясо 300 г
  • морковь 1 шт
  • лук 1 шт
  • чернослив 3 шт
  • чеснок 2 зубчика
  • томатная паста 1 ст.л
  • специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Мясо обжарьте на большом огне до золотистости. Добавьте лук, жарьте еще 5 минут. 

Мясо с овощами

2. Добавьте натертую морковь, мелко нарезанный чеснок и жарьте еще несколько минут.

Приготовление капусты

3. После добавляем капусту, чернослив, томатную пасту и специи, залейте водой и тушите около 30-40 минут до готовности.

Готовое блюдо

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