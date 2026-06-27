Тушеное мясо с кабачками на сковороде: добавьте нежный сливочный соус
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Сочное мясо с кабачками в сливочном соусе – простое блюдо, которое отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Молодые кабачки придают блюду легкость, а сливки делают соус нежным и насыщенным. Готовится всё на одной сковороде, поэтому рецепт не требует много времени или сложных ингредиентов. Если ищете, что приготовить из кабачков и свинины, этот вариант стоит сохранить.
Идея приготовления нежного тушеного мяса с кабачками опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- свиная вырезка – 2 шт.
- кабачок – 1 шт.
- бекон или грудинка – 150 г
- красный лук – 1 шт.
- петрушка – небольшой пучок
- зеленый лук – 5 перьев
- паприка – 1 ч.л.
- специи для мяса – 1 ч.л.
- сливки 20–30% – 150 мл
- растительное масло – для жарки
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свиную вырезку нарежьте медальонами. Посолите, поперчите и оставьте на несколько минут.
2. Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте медальоны по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Переложите мясо на тарелку.
3. Мелко нарежьте красный лук, зеленый лук и петрушку. Добавьте паприку, специи для мяса и немного масла, после чего перемешайте. Часть смеси оставьте для завершающего этапа.
4. На той же сковороде обжарьте бекон или грудинку до золотистого цвета. Добавьте ароматную смесь из зелени и лука.
5. Кабачок нарежьте крупными кусочками, выложите на сковороду и готовьте примерно 10 минут, периодически помешивая.
6. Влейте сливки, добавьте соль и перец. Перемешайте и прогрейте соус.
7. Верните обжаренное мясо в сковороду вместе с выделившимся соком. Добавьте оставшуюся зелень с луком и тушите ещё около 5 минут, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
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