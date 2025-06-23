Тушеные кабачки в сырном соусе: обязательно приготовьте вкусное блюдо этим летом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
204
Тушеные кабачки в сырном соусе: обязательно приготовьте вкусное блюдо этим летом

Самое простое, что можно приготовить из кабачков – это протушить их. Используйте разнообразные овощи, а также плавленый сыр. Получится очень сытно.

Идея приготовления вкусных тушеных кабачков опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником vistovska cooking в Instagram. Можно есть как самостоятельное блюдо или подавать с разным мясом.

Тушеные кабачки в сырном соусе: обязательно приготовьте вкусное блюдо этим летом

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • перец – 1 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сыр плавленый – 150 г
  • любимая зелень
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Тушеные кабачки в сырном соусе: обязательно приготовьте вкусное блюдо этим летом

1. Овощи нарезать мелким кубиком.

Тушеные кабачки в сырном соусе: обязательно приготовьте вкусное блюдо этим летом

2. Тушить до готовности.

Тушеные кабачки в сырном соусе: обязательно приготовьте вкусное блюдо этим летом

3. Добавить плавленый сыр.

Тушеные кабачки в сырном соусе: обязательно приготовьте вкусное блюдо этим летом

4. Перемешать и тушим еще 5 минут.

Тушеные кабачки в сырном соусе: обязательно приготовьте вкусное блюдо этим летом

5. В конце добавить любимую зелень.

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