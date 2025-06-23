Самое простое, что можно приготовить из кабачков – это протушить их. Используйте разнообразные овощи, а также плавленый сыр. Получится очень сытно.

Идея приготовления вкусных тушеных кабачков опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником vistovska cooking в Instagram. Можно есть как самостоятельное блюдо или подавать с разным мясом.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

перец – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

лук – 1 шт.

сыр плавленый – 150 г

любимая зелень

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи нарезать мелким кубиком.

2. Тушить до готовности.

3. Добавить плавленый сыр.

4. Перемешать и тушим еще 5 минут.

5. В конце добавить любимую зелень.

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