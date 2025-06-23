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Тушеные кабачки в сырном соусе: обязательно приготовьте вкусное блюдо этим летом
Самое простое, что можно приготовить из кабачков – это протушить их. Используйте разнообразные овощи, а также плавленый сыр. Получится очень сытно.
Идея приготовления вкусных тушеных кабачков опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником vistovska cooking в Instagram. Можно есть как самостоятельное блюдо или подавать с разным мясом.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- перец – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- сыр плавленый – 150 г
- любимая зелень
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи нарезать мелким кубиком.
2. Тушить до готовности.
3. Добавить плавленый сыр.
4. Перемешать и тушим еще 5 минут.
5. В конце добавить любимую зелень.
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