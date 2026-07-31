Тушеные перцы в сметане: делимся рецептом летней закуски

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
390
Тушеный болгарский перец в сметане
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Тушеные перцы в сметане – простое летнее блюдо, которое удачно дополнит обед или ужин. Запеченный сладкий перец в сочетании со сметанным соусом получается очень нежным и сочным. Для приготовления понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени. Такую закуску можно подавать как в тёплом, так и в охлаждённом виде.

Идея приготовления тушеного перца в сметане опубликована на странице anna.didus в Instagram.

Рецепт перцев в сметане

Ингредиенты:

  • сладкий перец – 1 кг.
  • лук репчатый – 1 крупная шт.
  • помидор – 1 крупный шт.
  • сметана – 200 г.
  • растительное масло для жарки – 1-2 ст.л.
  • копченая паприка – по вкусу
  • сухой чеснок – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Выкладываем перцы на противень

1. Тщательно вымойте сладкий перец и выложите его на противень. Запекайте в духовке в режиме конвекции примерно 20-30 минут, пока кожица не станет мягкой и слегка подрумянится.

2. Готовый перец переложите в глубокую миску или контейнер и накройте пищевой пленкой. Оставьте на 15 минут. Благодаря этому кожица легко снимется.

Соединяем лук с помидорами

3. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости. Помидор нарежьте небольшими кубиками, добавьте к луку и готовьте несколько минут, пока овощи не станут сочными.

Нарезаем запечённый перец

4. Очистите запечённый перец от кожицы и семян, после чего нарежьте его тонкими полосками.

Добавляем сметану

5. Добавьте перец в сковороду с луком и помидорами. Добавьте сметану, приправьте блюдо солью, копченой паприкой и сухим чесноком. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Готовая закуска

6. Тушите овощи на небольшом огне еще 2-3 минуты. В конце приготовления добавьте измельченную свежую зелень и снимите блюдо с плиты.

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