Тушеные перцы в сметане: делимся рецептом летней закуски
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Тушеные перцы в сметане – простое летнее блюдо, которое удачно дополнит обед или ужин. Запеченный сладкий перец в сочетании со сметанным соусом получается очень нежным и сочным. Для приготовления понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени. Такую закуску можно подавать как в тёплом, так и в охлаждённом виде.
Идея приготовления тушеного перца в сметане опубликована на странице anna.didus в Instagram.
Ингредиенты:
- сладкий перец – 1 кг.
- лук репчатый – 1 крупная шт.
- помидор – 1 крупный шт.
- сметана – 200 г.
- растительное масло для жарки – 1-2 ст.л.
- копченая паприка – по вкусу
- сухой чеснок – по вкусу
- соль – по вкусу
- свежая зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тщательно вымойте сладкий перец и выложите его на противень. Запекайте в духовке в режиме конвекции примерно 20-30 минут, пока кожица не станет мягкой и слегка подрумянится.
2. Готовый перец переложите в глубокую миску или контейнер и накройте пищевой пленкой. Оставьте на 15 минут. Благодаря этому кожица легко снимется.
3. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости. Помидор нарежьте небольшими кубиками, добавьте к луку и готовьте несколько минут, пока овощи не станут сочными.
4. Очистите запечённый перец от кожицы и семян, после чего нарежьте его тонкими полосками.
5. Добавьте перец в сковороду с луком и помидорами. Добавьте сметану, приправьте блюдо солью, копченой паприкой и сухим чесноком. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
6. Тушите овощи на небольшом огне еще 2-3 минуты. В конце приготовления добавьте измельченную свежую зелень и снимите блюдо с плиты.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: