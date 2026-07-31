Тушеные перцы в сметане – простое летнее блюдо, которое удачно дополнит обед или ужин. Запеченный сладкий перец в сочетании со сметанным соусом получается очень нежным и сочным. Для приготовления понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени. Такую закуску можно подавать как в тёплом, так и в охлаждённом виде.

Идея приготовления тушеного перца в сметане опубликована на странице anna.didus в Instagram.

Ингредиенты:

сладкий перец – 1 кг.

лук репчатый – 1 крупная шт.

помидор – 1 крупный шт.

сметана – 200 г.

растительное масло для жарки – 1-2 ст.л.

копченая паприка – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тщательно вымойте сладкий перец и выложите его на противень. Запекайте в духовке в режиме конвекции примерно 20-30 минут, пока кожица не станет мягкой и слегка подрумянится.

2. Готовый перец переложите в глубокую миску или контейнер и накройте пищевой пленкой. Оставьте на 15 минут. Благодаря этому кожица легко снимется.

3. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости. Помидор нарежьте небольшими кубиками, добавьте к луку и готовьте несколько минут, пока овощи не станут сочными.

4. Очистите запечённый перец от кожицы и семян, после чего нарежьте его тонкими полосками.

5. Добавьте перец в сковороду с луком и помидорами. Добавьте сметану, приправьте блюдо солью, копченой паприкой и сухим чесноком. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

6. Тушите овощи на небольшом огне еще 2-3 минуты. В конце приготовления добавьте измельченную свежую зелень и снимите блюдо с плиты.

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