Тушеный картофель с мясом и овощами: простой рецепт без лишних заморочек

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
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Тушеный картофель с мясом и овощами: простой рецепт без лишних заморочек

Тушеный картофель – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы блюдо было более сытным и вкусным, добавьте к картофелю мясо, овощи и специи.

Тушеный картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной тушеной картошки с мясом и специями. 

Рецепт картофеля

Ингредиенты: 

  • Мясо говядина – 600 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Картофель – 10-12 шт.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Сладкий перец – 1-2 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Томатная паста – 3 ст.л.
  • Соль, перец по вкусу
  • Специи: копченая паприка, сухой чеснок
  • Сушеная зелень, лавровый лист
  • Вода кипяченая – 200 мл

Способ приготовления: 

1. Сначала обжариваем мясо, добавляем лук и морковь, тушим несколько минут.

Жареное мясо

2. Добавляем картофель, соль, перец, перемешиваем и добавляем 200 мл. кипяченой воды. Оставляем тушиться 5 минут.

Картофель с мясом

3. Затем добавляем помидоры, томатную пасту, сладкий перец, кабачок и баклажан, специи и тушим на маленьком огне еще полчаса.

Специи для блюда

Перед подачей добавляем любимую зелень!

Готовый картофель с мясом

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