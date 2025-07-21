Тушеный картофель – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы блюдо было более сытным и вкусным, добавьте к картофелю мясо, овощи и специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной тушеной картошки с мясом и специями.

Ингредиенты:

Мясо говядина – 600 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Картофель – 10-12 шт.

Помидоры – 4 шт.

Сладкий перец – 1-2 шт.

Кабачок – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Томатная паста – 3 ст.л.

Соль, перец по вкусу

Специи: копченая паприка, сухой чеснок

Сушеная зелень, лавровый лист

Вода кипяченая – 200 мл

Способ приготовления:

1. Сначала обжариваем мясо, добавляем лук и морковь, тушим несколько минут.

2. Добавляем картофель, соль, перец, перемешиваем и добавляем 200 мл. кипяченой воды. Оставляем тушиться 5 минут.

3. Затем добавляем помидоры, томатную пасту, сладкий перец, кабачок и баклажан, специи и тушим на маленьком огне еще полчаса.

Перед подачей добавляем любимую зелень!

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