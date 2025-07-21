Тушеный картофель с мясом и овощами: простой рецепт без лишних заморочек
Тушеный картофель – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы блюдо было более сытным и вкусным, добавьте к картофелю мясо, овощи и специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной тушеной картошки с мясом и специями.
Ингредиенты:
- Мясо говядина – 600 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Картофель – 10-12 шт.
- Помидоры – 4 шт.
- Сладкий перец – 1-2 шт.
- Кабачок – 1 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Томатная паста – 3 ст.л.
- Соль, перец по вкусу
- Специи: копченая паприка, сухой чеснок
- Сушеная зелень, лавровый лист
- Вода кипяченая – 200 мл
Способ приготовления:
1. Сначала обжариваем мясо, добавляем лук и морковь, тушим несколько минут.
2. Добавляем картофель, соль, перец, перемешиваем и добавляем 200 мл. кипяченой воды. Оставляем тушиться 5 минут.
3. Затем добавляем помидоры, томатную пасту, сладкий перец, кабачок и баклажан, специи и тушим на маленьком огне еще полчаса.
Перед подачей добавляем любимую зелень!
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