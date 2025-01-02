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Тушеный картофель в сырном соусе: прекрасная альтернатива обычному пюре.
Если вам надоело основное блюдо и гарнир отдельно, можно использовать рецепты объединенных блюд. В таком случае существенно сократится время, проведенное на кухне, а также родные будут удивлены появлением новых и интересных блюд.
Рецептом одного из таких блюд в Instagram поделилась фудблогер с ником tsarlova n. Она идеально подойдет тем, кому надоело пюре, но не сам картофель.
Ингредиенты
- Картофель
- Морковь
- Лук
- Куриные бедра без кости
- Крем-сыр
- Зелень
- Соль
- Перец
- Сухой чеснок
Способ приготовления
1. Куриное филе обжариваем на сковороде с растительным маслом.
2. Добавляем натертый лук и морковь и жарим в течение 10 минут.
3. Добавляем картофель, нарезанный кубиком, и специи.
4. Заливаем все водой, добавляем крем-сыр и тушим до готовности.
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