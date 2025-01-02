Тушеный картофель в сырном соусе: прекрасная альтернатива обычному пюре.

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Тушеный картофель в сырном соусе: прекрасная альтернатива обычному пюре.

Если вам надоело основное блюдо и гарнир отдельно, можно использовать рецепты объединенных блюд. В таком случае существенно сократится время, проведенное на кухне, а также родные будут удивлены появлением новых и интересных блюд.

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Рецептом одного из таких блюд в Instagram поделилась фудблогер с ником tsarlova n. Она идеально подойдет тем, кому надоело пюре, но не сам картофель.

Тушеный картофель в сырном соусе: прекрасная альтернатива обычному пюре.

Ингредиенты

  • Картофель
  • Морковь
  • Лук
  • Куриные бедра без кости
  • Крем-сыр
  • Зелень
  • Соль
  • Перец
  • Сухой чеснок

Способ приготовления

1. Куриное филе обжариваем на сковороде с растительным маслом.

Тушеный картофель в сырном соусе: прекрасная альтернатива обычному пюре.

2. Добавляем натертый лук и морковь и жарим в течение 10 минут.

Тушеный картофель в сырном соусе: прекрасная альтернатива обычному пюре.

3. Добавляем картофель, нарезанный кубиком, и специи.

Тушеный картофель в сырном соусе: прекрасная альтернатива обычному пюре.

4. Заливаем все водой, добавляем крем-сыр и тушим до готовности.

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