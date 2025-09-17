Творожные булочки без муки для тех, кто на диете: самый простой рецепт

Творог – не только полезный, но и очень вкусный, универсальный продукт, который может быть основой для сырников, запеканок, а также пирогов и пышных булочек.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных булочек из творожного теста, которые можно есть даже тем, кто на диете.

Ингредиенты:

  • Яйца 2 шт.
  • Творог 5% 200 г (можно 0,5%)
  • Рисовая мука 100 г
  • Щепотка соли
  • Разрыхлитель 5 г (1 ч. л.)
  • Семена кунжута или подсолнуха  по желанию для посыпки

Способ приготовления: 

1. Тесто: перетрите творог через сито или пробей блендером, масса будет более нежной. Добавь яйца, соль и хорошо перемешай. Всыпь муку и разрыхлитель, аккуратно соедини. Не вымешивай долго! Разделите тесто на 4 части и сформируйте булочки.

2. Выложите их на противень с пергаментом, сверху посыпьте семенами.  Отправьте в разогретую духовку 180°C на 20-25 минут, пока не появится золотистая корочка.

