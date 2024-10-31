Творожные конвертики, которые точно "зайдут" вашим детям: легкий рецепт выпечки к чаю

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Творожные конвертики, которые точно 'зайдут' вашим детям: легкий рецепт выпечки к чаю

Сырные конвертики – отличный десерт для детей к чаю. Такая выпечка точно понравится вашим детям, потому что она достаточно сладкая и очень ароматная. Для начинки понадобятся обычные яблоки.

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Идея приготовления творожных конвертиков с яблоками для детей к чаю опубликована на кулинарной странице the best ukrainian в Instagram. Тесто очень простое.

Творожные конвертики, которые точно ''зайдут'' вашим детям: легкий рецепт выпечки к чаю

Ингредиенты:

  • сыр – 250 г
  • маргарин – 250 г (натертый на терке)
  • мука – 250 г
  • яблоки
  • сахар
  • пудра

Способ приготовления:

Творожные конвертики, которые точно ''зайдут'' вашим детям: легкий рецепт выпечки к чаю

1. Из сыра, маргарина и муки замесить тесто. Оно должно быть мягкое, но не липкое.

2. Оставить в холодильнике на 2 часа.

Творожные конвертики, которые точно ''зайдут'' вашим детям: легкий рецепт выпечки к чаю

3. Яблоки нарезать маленькими кусочками (можно в блендере – так гораздо быстрее).

4. Тесто раскатать, порезать на квадратики.

Творожные конвертики, которые точно ''зайдут'' вашим детям: легкий рецепт выпечки к чаю

5. Внутрь положить яблоки (не очень много, потому что конвертики будут раскрываться, но все равно будут вкусны).

6. Яблоки посыпать сахаром, соединить в конвертик.

Творожные конвертики, которые точно ''зайдут'' вашим детям: легкий рецепт выпечки к чаю

7. Выпекать до чуть золотистого цвета.

8. Охлажденные конвертики посыпать пудрой.

Творожные конвертики, которые точно ''зайдут'' вашим детям: легкий рецепт выпечки к чаю

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