Сырные конвертики – отличный десерт для детей к чаю. Такая выпечка точно понравится вашим детям, потому что она достаточно сладкая и очень ароматная. Для начинки понадобятся обычные яблоки.

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Идея приготовления творожных конвертиков с яблоками для детей к чаю опубликована на кулинарной странице the best ukrainian в Instagram. Тесто очень простое.

Ингредиенты:

сыр – 250 г

маргарин – 250 г (натертый на терке)

мука – 250 г

яблоки

сахар

пудра

Способ приготовления:

1. Из сыра, маргарина и муки замесить тесто. Оно должно быть мягкое, но не липкое.

2. Оставить в холодильнике на 2 часа.

3. Яблоки нарезать маленькими кусочками (можно в блендере – так гораздо быстрее).

4. Тесто раскатать, порезать на квадратики.

5. Внутрь положить яблоки (не очень много, потому что конвертики будут раскрываться, но все равно будут вкусны).

6. Яблоки посыпать сахаром, соединить в конвертик.

7. Выпекать до чуть золотистого цвета.

8. Охлажденные конвертики посыпать пудрой.

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